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وزير الخارجية يبحث مع نظرائه القطري والأردني والمصري المستجدات

صحيفة البلادaccess_time5 / صفر / 1448 هـ      20 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالات هاتفية من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي.
وجرى خلال الاتصالات بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد ومعالجة التحديات، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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