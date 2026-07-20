الإقتصاد

ورشة عمل للضامن الشخصي في إجراءات الإفلاس

صحيفة البلادaccess_time5 / صفر / 1448 هـ      20 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
نظّمت لجنة الإفلاس”إيسار” ورشة عمل افتراضية بعنوان”حدود مسؤولية الضامن الشخصي في إجراءات الإفلاس في ضوء نظام المعاملات المدنية”، وذلك بمشاركة أكثر من (240) من الأمناء والخبراء، ضمن جهودها المستمرة في تطوير الكفاءات المهنية، وتعزيز المعرفة النظامية لدى الممارسين في مجال الإفلاس.
وتناولت الورشة عددًا من المحاور المتخصصة المرتبطة بالضمان الشخصي في إجراءات الإفلاس، شملت التمييز بين الضمانات الشخصية والضمانات العينية، وصور الضمان الشخصي، ونطاق تعليق المطالبات فيما يتصل بالضامن الشخصي، إلى جانب استعراض الأحكام المتعلقة بتقديم المطالبة بموجب دعوى الحلول، وأثر دعوى الحلول على أولويات الديون، وشهدت مناقشات علمية وتطبيقية حول أبرز الإشكالات النظامية والعملية المرتبطة بمسؤولية الضامن الشخصي في إجراءات الإفلاس، وأثر نظام المعاملات المدنية في تنظيم العلاقات بين أطراف الضمان، بما يسهم في تعزيز الفهم النظامي وتوحيد الممارسات المهنية ذات الصلة.
ويأتي تنظيم الورشة في إطار الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الأمناء والخبراء، وتطوير قدراتهم المهنية من خلال طرح الموضوعات المتخصصة ومناقشة المستجدات النظامية، بما يعزز جودة الممارسة المهنية، ويدعم كفاءة إجراءات الإفلاس، ويسهم في تحقيق مستهدفات المنظومة وتعزيز استمرارية الأعمال.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *