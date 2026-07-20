هدد بانهيار جهود احتواء الحرب.. تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران

البلاد (واشنطن)

تتجه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران نحو مرحلة أكثر خطورة، في ظل تبادل الضربات العسكرية واتساع رقعة الاستهداف، ما يثير مخاوف من انزلاق الصراع إلى مواجهة إقليمية أوسع، وسط غياب أي مؤشرات على استئناف المسار الدبلوماسي، وفق ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز.

وجاء التصعيد عقب مقتل جنديين أمريكيين وإصابة آخرين، فيما لا يزال جندي ثالث في عداد المفقودين، إثر هجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة عسكرية في الأردن تستضيف قوات أمريكية. ويعد الهجوم الأول الذي يسفر عن قتلى أمريكيين منذ انهيار الهدنة الأخيرة، لترتفع حصيلة خسائر الجيش الأمريكي إلى 16 عسكرياً منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من أربعة أشهر.

وأشار التقرير إلى أن الهجوم الأخير هو الرابع الذي يستهدف الأردن خلال خمسة أيام، ما يعكس تنامي أهمية المملكة باعتبارها إحدى أبرز الدول المستضيفة للقوات الأمريكية في المنطقة. ورداً على الهجوم، أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات استهدفت منشآت للمراقبة الساحلية والدفاعات الجوية الإيرانية، إلى جانب مواقع تابعة للحرس الثوري، قال إنها مرتبطة بالهجوم على القوات الأمريكية في الأردن. وفي المقابل، وسعت إيران نطاق عملياتها العسكرية، إذ أعلنت الكويت تعرض منشأة نفطية ومحطة لتوليد الكهرباء ومعالجة المياه لهجمات، فيما أكدت البحرين اعتراض وتدمير هجمات جوية إيرانية استهدفت أجواء المملكة. وأكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن مقتل الجنديين”لن يؤدي إلا إلى زيادة تصميم” الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية ضد إيران.

وفي الوقت ذاته، تغيب أي بوادر لإحياء المسار السياسي، إذ سبق لترمب أن لوّح باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية للضغط على طهران، وهو ما حذرت منه إيران واعتبرته “جريمة حرب”، مؤكدة أن أي استهداف من هذا النوع سيقابل برد مماثل على منشآت في دول مجاورة تستضيف قواعد عسكرية أمريكية.

وجدد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي اتهام الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في يونيو الماضي، معتبراً أن توقيع ترمب على الاتفاق “عديم القيمة وباطل”. وكان الاتفاق يستهدف تثبيت وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية نهائية خلال مهلة زمنية محددة، إلا أن التصعيد العسكري المتواصل أجهض تلك المساعي. ووفق وزارة الصحة الإيرانية، أسفرت الضربات الأمريكية منذ أواخر يونيو عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصاً وإصابة أكثر من 500 آخرين.