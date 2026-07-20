نادي سباقات الخيل و “تلاد للأعمال القابضة” يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار في الطب البيطري وأبحاث الخيل

(الرياض) البلاد

في خطوة تعكس التزامه بتطوير قطاع الفروسية في المملكة، وقّع نادي سباقات الخيل مذكرة تفاهم مع شركة “تلاد للأعمال القابضة”؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والبحث العلمي في الطب البيطري، بما يسهم في تطوير الممارسات البيطرية والارتقاء بصحة الخيل ورفاهيتها.

وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود النادي لدعم منظومة البحث والتطوير في طب الخيل، وتعزيز المبادرات العلمية المتخصصة، بما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في البحوث البيطرية الخاصة بالخيل.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في مقر نادي سباقات الخيل، بحضور صاحب السمو الأمير سلمان بن عبد الله آل سعود, الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، وطلال بن داود المهيدب، رئيس مجلس إدارة شركة “تلاد للأعمال القابضة”.

وترتكز مذكرة التفاهم على تفعيل مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة الفروسية، من خلال أهداف محورية تدعم البحث العلمي وتطوير ممارسات بيطرية قائمة على الأدلة والبراهين العلمية، إلى جانب الإسهام في تعزيز صحة الخيل ورفاهيتها من خلال مبادرات وبرامج علمية وبيطرية مشتركة.

كما تشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين، وتطوير مبادرات بحثية وبيطرية مشتركة، بما يدعم الابتكار في طب الخيل، ويرتقي بجودة الخدمات البيطرية، ويسهم في تعزيز منظومة البحث والتطوير في المملكة.