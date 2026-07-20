“مواصلات جدة” توقع مذكرة تفاهم لتعزيز حلول التنقل الذكي

البلاد (جدة)
وقّعت شركتا “مواصلات جدة” و”هوب أون” مذكرة تفاهم؛ لاستكشاف فرص تطوير حلول التنقل الذكي، وتعزيز تكامل منظومة النقل العام في مدينة جدة، ودعم خدمات “الرحلة الأولى والأخيرة”، بما يسهم في توسيع خيارات التنقل المستدام وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتشمل المذكرة بحث فرص دمج حلول التنقل المصغر التي تقدمها شركة “هوب أون”، ومنها الدراجات والسكوترات الكهربائية، مع منظومة النقل العام التابعة لشركة “مواصلات جدة”، إلى جانب تحسين الربط بين وسائل النقل العام ووجهات المستفيدين، بما يسهّل الوصول إليها ويرتقي بتجربة التنقل داخل المدينة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة “مواصلات جدة” أن بناء منظومة نقل متكاملة يرتكز على توفير تجربة تضع المستفيد في صميم الخطط، مشيرًا إلى أن المذكرة تمثل خطوة نحو استكشاف حلول مبتكرة تسهم في تطوير خدمات “الرحلة الأولى والأخيرة”، وتحسين الوصول إلى وسائل النقل العام، وتعزيز جودة الحياة في مدينة جدة.
وأشار الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة “هوب أون” إلى تطلع الشركة للعمل مع “مواصلات جدة”؛ لاستكشاف فرص جديدة في مجال التنقل الذكي، وتقديم حلول أكثر ترابطًا وابتكارًا، بما يحسن تجربة المستفيد ويدعم التنمية الحضرية المستدامة.
ويسعى الطرفان من خلال المذكرة إلى تطوير مبادرات للتنقل الذكي، والاستفادة من الابتكار الرقمي، ودراسة الحلول التي تعزز كفاءة منظومة النقل واستدامتها، بما يواكب التطلعات المستقبلية لمدينة جدة، ويدعم توجهات المملكة نحو تطوير مدن ذكية ومنظومة نقل حديثة ومستدامة.
وتشمل المذكرة بحث فرص دمج حلول التنقل المصغر التي تقدمها شركة “هوب أون”، ومنها الدراجات والسكوترات الكهربائية، مع منظومة النقل العام التابعة لشركة “مواصلات جدة”، إلى جانب تحسين الربط بين وسائل النقل العام ووجهات المستفيدين، بما يسهّل الوصول إليها ويرتقي بتجربة التنقل داخل المدينة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة “مواصلات جدة” أن بناء منظومة نقل متكاملة يرتكز على توفير تجربة تضع المستفيد في صميم الخطط، مشيرًا إلى أن المذكرة تمثل خطوة نحو استكشاف حلول مبتكرة تسهم في تطوير خدمات “الرحلة الأولى والأخيرة”، وتحسين الوصول إلى وسائل النقل العام، وتعزيز جودة الحياة في مدينة جدة.
وأشار الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة “هوب أون” إلى تطلع الشركة للعمل مع “مواصلات جدة”؛ لاستكشاف فرص جديدة في مجال التنقل الذكي، وتقديم حلول أكثر ترابطًا وابتكارًا، بما يحسن تجربة المستفيد ويدعم التنمية الحضرية المستدامة.
ويسعى الطرفان من خلال المذكرة إلى تطوير مبادرات للتنقل الذكي، والاستفادة من الابتكار الرقمي، ودراسة الحلول التي تعزز كفاءة منظومة النقل واستدامتها، بما يواكب التطلعات المستقبلية لمدينة جدة، ويدعم توجهات المملكة نحو تطوير مدن ذكية ومنظومة نقل حديثة ومستدامة.