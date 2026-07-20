مدير الإدارة العامة للمجاهدين يقف ميدانيًا على سير العمل في فرع الإدارة بمنطقة عسير

البلاد (أبها)
وقف المدير العام للإدارة العامة للمجاهدين المكلف اللواء عبدالعزيز علي بن سيف، ميدانيًا على سير العمل في فرع الإدارة بمنطقة عسير، واطلع على الجهود الميدانية المنفذة في نطاق اختصاصه.
ونقل اللواء عبدالعزيز بن سيف خلال الزيارة، تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لمنسوبي الفرع، مشيدًا بما يبذلونه من جهود في أداء مهامهم الأمنية.
وشملت الجولة متابعة مهام الفرع وأعماله في دعم منظومة الأمن، وتنفيذ الواجبات الميدانية ومساندة القطاعات الأمنية، والتجهيزات والخطط التشغيلية لتحقيق التكامل الأمني في المنطقة.
وقف المدير العام للإدارة العامة للمجاهدين المكلف اللواء عبدالعزيز علي بن سيف، ميدانيًا على سير العمل في فرع الإدارة بمنطقة عسير، واطلع على الجهود الميدانية المنفذة في نطاق اختصاصه.
ونقل اللواء عبدالعزيز بن سيف خلال الزيارة، تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لمنسوبي الفرع، مشيدًا بما يبذلونه من جهود في أداء مهامهم الأمنية.
وشملت الجولة متابعة مهام الفرع وأعماله في دعم منظومة الأمن، وتنفيذ الواجبات الميدانية ومساندة القطاعات الأمنية، والتجهيزات والخطط التشغيلية لتحقيق التكامل الأمني في المنطقة.