المحليات

مدير الإدارة العامة للمجاهدين يقف ميدانيًا على سير العمل في فرع الإدارة بمنطقة عسير

صحيفة البلادaccess_time5 / صفر / 1448 هـ      20 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (أبها)
وقف المدير العام للإدارة العامة للمجاهدين المكلف اللواء عبدالعزيز علي بن سيف، ميدانيًا على سير العمل في فرع الإدارة بمنطقة عسير، واطلع على الجهود الميدانية المنفذة في نطاق اختصاصه.
ونقل اللواء عبدالعزيز بن سيف خلال الزيارة، تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لمنسوبي الفرع، مشيدًا بما يبذلونه من جهود في أداء مهامهم الأمنية.
وشملت الجولة متابعة مهام الفرع وأعماله في دعم منظومة الأمن، وتنفيذ الواجبات الميدانية ومساندة القطاعات الأمنية، والتجهيزات والخطط التشغيلية لتحقيق التكامل الأمني في المنطقة.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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