كأس الأمير عبدالله الفيصل للخيل العربية الأصيلة ضمن سباقات الفئة الثالثة دوليًا

(الرياض) البلاد

في إنجاز دولي جديد يُضاف إلى إنجازات نادي سباقات الخيل, قرر الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية (IFAHR)، ترقية كأس الأمير عبدالله الفيصل للخيل العربية الأصيلة إلى تصنيف الفئة الثالثة دوليًا (G3)، في خطوة تؤكد النمو المتسارع الذي تشهده سباقات الخيل العربية الأصيلة في المملكة، وتعكس جهود النادي المستمرة في تطوير المنظومة والارتقاء بها إلى أعلى التصنيفات العالمية.

وبهذه الترقية، يصبح كأس الأمير عبدالله الفيصل أحد أبرز كؤوس موسم الطائف والمصنف ضمن أعلى السباقات في المنطقة، بجائزة تبلغ مليون ريال، وعلى مسافة تمتد إلى 2000 متر.

كما تنضم الكأس إلى نخبة الأشواط الفئوية الكبرى على المسار الرملي للخيل العربية الأصيلة لعمر أربع سنوات فأكثر على المستوى الدولي، لتواصل تعزيز مكانة المملكة في سباقات الخيل العربية الأصيلة.

وبهذه المناسبة، صرح صاحب السمو الأمير سلمان بن عبدالله آل سعود الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل قائلًا: “تمثل ترقية كأس الأمير عبدالله الفيصل- رحمه الله – إلى الفئة الثالثة دوليًا محطة مهمة في مسيرة تطوير سباقات الخيل العربية الأصيلة بالمملكة، وتعكس المكانة المتنامية التي وصلت إليها سباقاتنا على الساحة الدولية. وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لإستراتيجية النادي الهادفة إلى بناء روزنامة سباقات تنافسية ترتقي بجودة السباقات وتعزز حضور المملكة كوجهة رائدة لرياضة سباقات الخيل.”

وأضاف سموه: ” ويجسد هذا الإنجاز التزام النادي المستمر بتطوير سباقات الخيل العربية الأصيلة وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعزز مكانة المملكة على خارطة سباقات الخيل العالمية، ويواكب الإرث التاريخي والثقافي الذي تمثله الخيل العربية في المملكة العربية السعودية.”

ويحتضن ميدان الملك خالد بالحوية يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 سباق كأس الأمير عبدالله الفيصل (الفئة الثالثة دوليًا)، ضمن أمسية كبرى تضم أيضًا كأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة، المصنف أيضًا ضمن سباقات الفئة الثالثة دوليًا, إلى جانب كؤوس الطائف وعكاظ، وذلك ضمن موسم سباقات الطائف 2026، الذي ينطلق يوم الجمعة 24 يوليو، ويمتد على مدار 10 أسابيع.