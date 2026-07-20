قدم خدمات صحية وغذائية.. مركز الملك سلمان يوسع دعمه في 4 دول

البلاد (عواصم)

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ برامجه الإغاثية والصحية في اليمن وتشاد وأفغانستان وقطاع غزة، عبر تقديم خدمات طبية ومساعدات غذائية استهدفت آلاف المستفيدين، في إطار جهود المملكة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.

في اليمن، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، حيث استفاد منها 869 شخصًا خلال شهر يونيو 2026. وشملت الخدمات استقبال 332 مراجعًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و119 حالة في قسم الطوارئ، و272 مريضًا في عيادة الباطنية، إضافة إلى حالتين في عيادة الصحة الإنجابية، فيما قدم قسم التوعية والتثقيف الصحي خدماته لـ144 مستفيدًا.

كما تضمنت الخدمات المساندة مراجعة 218 مريضًا في عيادة التمريض، وتنفيذ ثمانية أنشطة للتخلص من النفايات الطبية، وصرف الأدوية لـ730 مريضًا، إلى جانب استقبال 22 مصابًا في قسم الجراحة والتضميد، بما يعكس استمرار المركز في تعزيز الرعاية الصحية بالمناطق المحتاجة. وفي تشاد، وزع المركز خلال الفترة من 12 إلى 16 يوليو الجاري ألف سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في منطقتي ديقيرقي وبيني بولاية ماندول، استفاد منها ستة آلاف شخص، ضمن مشروع توزيع المساعدات العينية للعام 2026، الهادف إلى تعزيز الأمن الغذائي للفئات المتضررة.

وفي أفغانستان، واصل المركز تنفيذ مشروع الأمن الغذائي والطوارئ، حيث وزع 500 سلة غذائية في مدينة مزار شريف بولاية بلخ، استفاد منها 3500 شخص من العائدين والنازحين والأسر المحتاجة والأيتام، دعمًا لاستقرارهم المعيشي وتخفيف آثار الأوضاع الإنسانية. أما في قطاع غزة، فقد وزّع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (25,000) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها (25,000) فرد، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع. وتُجسّد هذه الجهود النهج الإنساني الراسخ للمملكة الذي تنفذه عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في الوقوف إلى جانب الشعوب الشقيقة والصديقة وتوفير المساعدات والاحتياجات الأساسية للفئات المتضررة والمحتاجة.