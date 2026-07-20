فرنسا تمنح السفير الرويلي وسام “جوقة الشرف” برتبة قائد

البلاد (باريس)

منحت الجمهورية الفرنسية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية وإمارة موناكو فهد بن معيوف الرويلي، وسام فرنسا الوطني جوقة الشرف من الدرجة الأولى برتبة قائد؛ وذلك تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.