فرنسا تمنح السفير الرويلي وسام “جوقة الشرف” برتبة قائد

منحت الجمهورية الفرنسية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية وإمارة موناكو فهد بن معيوف الرويلي، وسام فرنسا الوطني جوقة الشرف من الدرجة الأولى برتبة قائد؛ وذلك تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.
وقلّد مدير إدارة شمال افريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية روماريك روانيان، السفير الرويلي، الوسام الممنوح من رئيس الجمهورية الرئيس إيمانويل ماكرون، في حفل أقيم بالوزارة، مثمناً الجهود التي بذلها السفير ومشيداً بما تشهده علاقات البلدين من تقدم على كافة الأصعدة.
من جانبه، عبر السفير الرويلي عن جزيل شكره وتقديره لهذا التكريم الرفيع، والذي يأتي تأكيدًا لما تشهده علاقات البلدين الصديقين وتعاونهما من تقدم واسع، فيما حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين الفرنسيين وأعضاء البرلمان الفرنسي والسفراء المعتمدين لدى فرنسا ومسؤولي وزارة الخارجية الفرنسية وأعضاء السفارة.
ويُعد وسام “جوقة الشرف” أعلى تكريم رسمي تمنحه الجمهورية الفرنسية، وتأسس الوسام عام 1802م على يد القائد نابليون بونابرت، ليُمنح للشخصيات الاستثنائية من الفرنسيين والجمهور الدولي ممن يقدمون إسهامات بارزة في مجالات السياسة، والدبلوماسية، والثقافة، والعلوم، والعمل الإنساني.
ويتكون الوسام الذي يحمل شعار “الشرف والوطن” من 3 رتب (فارس، ضابط، قائد) ودرجتين عليا، وتُعد رتبة “قائد” التي مُنحت لسفير خادم الحرمين الشريفين من أرفع الدرجات المتقدمة في هذا الوسام التاريخي الذي تُقام مراسم تقليده عادةً في قصر جوقة الشرف العريق على ضفاف نهر السين في باريس.
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