عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا

البلاد (القدس المحتلة)
اقتحم عشرات المستعمرين المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، اليوم، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدّوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تفرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى.
وفي موضوع آخر، هدمت قوات الاحتلال منزلين وعدة منشآت في مدينتي رام الله والخليل، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال على منازل وممتلكات الفلسطينيين لصالح التوسع الاستعماري.
وفي موضوع آخر، هدمت قوات الاحتلال منزلين وعدة منشآت في مدينتي رام الله والخليل، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال على منازل وممتلكات الفلسطينيين لصالح التوسع الاستعماري.