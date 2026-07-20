السياسة

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا

صحيفة البلادaccess_time5 / صفر / 1448 هـ      20 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (القدس المحتلة)
اقتحم عشرات المستعمرين المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، اليوم، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدّوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تفرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى.
وفي موضوع آخر، هدمت قوات الاحتلال منزلين وعدة منشآت في مدينتي رام الله والخليل، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال على منازل وممتلكات الفلسطينيين لصالح التوسع الاستعماري.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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