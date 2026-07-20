رونالدو يعلن بداية فصل جديد مع النصر

وجّه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة إلى جماهير النصر، أكد خلالها استمراره مع “العالمي”، معبرًا عن فخره بمواصلة مشواره مع النادي.

ونشر رونالدو، عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام”، رسالة مقتضبة قال فيها: “فصل جديد… ثانٍ مع نادي النصر”، في إشارة إلى انطلاق مرحلة جديدة بقميص الفريق.

وأضاف قائد المنتخب البرتغالي:” فخور بأنني جزء من فارس نجد”، مؤكدًا اعتزازه بمواصلة تمثيل النادي خلال الفترة المقبلة.

وتأتي رسالة رونالدو بالتزامن مع استعدادات النصر للموسم الجديد، وسط تطلعات كبيرة من الجماهير لمواصلة المنافسة على الألقاب المحلية والقارية بقيادة قائد الفريق البرتغالي.