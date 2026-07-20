الرياضة

رونالدو يعلن بداية فصل جديد مع النصر

صحيفة البلادaccess_time5 / صفر / 1448 هـ      20 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

وجّه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة إلى جماهير النصر، أكد خلالها استمراره مع “العالمي”، معبرًا عن فخره بمواصلة مشواره مع النادي.

ونشر رونالدو، عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام”، رسالة مقتضبة قال فيها: “فصل جديد… ثانٍ مع نادي النصر”، في إشارة إلى انطلاق مرحلة جديدة بقميص الفريق.

وأضاف قائد المنتخب البرتغالي:” فخور بأنني جزء من فارس نجد”، مؤكدًا اعتزازه بمواصلة تمثيل النادي خلال الفترة المقبلة.

وتأتي رسالة رونالدو بالتزامن مع استعدادات النصر للموسم الجديد، وسط تطلعات كبيرة من الجماهير لمواصلة المنافسة على الألقاب المحلية والقارية بقيادة قائد الفريق البرتغالي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *