داوود المقرن يكشف عن قائمته في انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم

أعلن داوود المقرن ترشحه رسميًا لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضمن الاستعدادات للانتخابات المقبلة.

وكشف المقرن عن قائمته الانتخابية التي تضم سبعة أعضاء يمثلون خبرات متنوعة في المجالين الرياضي والإداري.

وضمت قائمة المقرن كلًا من:

* صالح أبو نخاع

* عبدالله القحطاني

* فهد القحيز

* فهد اللهيب

* صاطي العتيبي

* حربي الزهراني

* عائشة الغامدي

ويأتي إعلان الترشح في إطار المنافسة على قيادة الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، وسط تطلعات لتطوير منظومة كرة القدم السعودية وتعزيز مكتسباتها، بما يتماشى مع المستهدفات الرياضية الوطنية.