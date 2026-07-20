الرياضة

داوود المقرن يكشف عن قائمته في انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم

صحيفة البلادaccess_time5 / صفر / 1448 هـ      20 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

أعلن داوود المقرن ترشحه رسميًا لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضمن الاستعدادات للانتخابات المقبلة.

وكشف المقرن عن قائمته الانتخابية التي تضم سبعة أعضاء يمثلون خبرات متنوعة في المجالين الرياضي والإداري.

وضمت قائمة المقرن كلًا من:

* صالح أبو نخاع

* عبدالله القحطاني

* فهد القحيز

* فهد اللهيب

* صاطي العتيبي

* حربي الزهراني

* عائشة الغامدي

ويأتي إعلان الترشح في إطار المنافسة على قيادة الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، وسط تطلعات لتطوير منظومة كرة القدم السعودية وتعزيز مكتسباتها، بما يتماشى مع المستهدفات الرياضية الوطنية.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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