جدد رفضه امتلاك طهران للسلاح النووي.. ترمب يدعو لإدراج إيران ضمن مشروع عقوبات روسيا

البلاد (واشنطن)

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لهجته تجاه إيران، داعياً الجمهوريين إلى إدراجها ضمن مشروع قانون العقوبات المفروض على روسيا، بالتزامن مع تجديد تأكيده أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يمثل أولوية للولايات المتحدة، وذلك في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتداعيات المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران.

وقال ترمب، في منشور عبر منصة”تروث سوشيال”: إن على الجمهوريين إضافة إيران إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت تمثل رغبة السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام، مؤكداً أنها كانت ستتحقق “لا محالة”.

جاءت تصريحات ترمب بالتزامن مع طرح نسخة محدثة من مشروع قانون العقوبات، أعدها السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال بالتعاون مع السيناتور الراحل ليندسي غراهام، وتحمل اسمه تكريماً له.

ويتضمن المشروع فرض حزمة واسعة من العقوبات على روسيا، تشمل الرئيس فلاديمير بوتين، وكبار المسؤولين العسكريين والسياسيين، وعدداً من رجال الأعمال، والشركات الحكومية، إضافة إلى المؤسسات الأجنبية التي ترى الولايات المتحدة أنها تقدم دعماً لقطاع الصناعات الدفاعية الروسي.

كما يقترح المشروع استهداف البنك المركزي الروسي، و”سبيربنك”، و”غازبروم بنك”، إلى جانب عدد من مشروعات الطاقة الكبرى، من بينها مشروع “يامال” للغاز الطبيعي المسال، ومشروعات الغاز في القطب الشمالي، فضلاً عن أي مشروعات طاقة روسية مستقبلية في المنطقة. وشهد المشروع تعديلاً في بند الرسوم الجمركية، إذ استُبدل المقترح السابق بفرض رسوم بنسبة 500% على واردات الدول المستوردة للطاقة الروسية، باقتراح جديد يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أكبر خمس دول تستورد النفط والغاز الروسي، إضافة إلى خمس دول أخرى تتهمها واشنطن بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على قطاع الطاقة الروسي. ويتضمن المشروع أيضاً فرض قيود على ما يعرف بـ”أسطول الظل”، الذي يُستخدم لنقل النفط الروسي بعيداً عن القيود الغربية، فيما أكد ترمب في وقت سابق أن فرص إقرار مشروع القانون داخل الكونغرس مرتفعة، رغم أن مجلس الشيوخ لم يحدد بعد موعداً لمناقشته. وفي سياق متصل، أعرب ترمب عن أسفه لمقتل جنديين أمريكيين في الأردن، واصفاً الحادثة بأنها”محزنة للغاية”، ومشيداً بتضحياتهما في خدمة بلاده، وذلك في أول تعليق له منذ إعلان الجيش الأمريكي وقوع الخسائر.

وجدد الرئيس الأمريكي موقفه المتشدد تجاه إيران، مؤكداً أن منعها من امتلاك سلاح نووي “واجب” على الولايات المتحدة، مضيفاً أن عدم رغبة طهران في الالتزام بمذكرة التفاهم”لم يعد يعني له شيئاً”.