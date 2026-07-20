النفط يتجاوز 90 دولارًا والذهب يتماسك مع تصاعد التوترات

ارتفعت أسعار النفط بقوة في تعاملات اليوم (الاثنين)، متجاوزةً حاجز 90 دولارًا للبرميل، مدفوعة بتصاعد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، في حين حافظ الذهب على استقراره مع موازنة المستثمرين بين المخاطر الجيوسياسية وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وسجل خام برنت ارتفاعًا بنسبة 3.14% ليصل إلى 90.87 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 11 يونيو، بعدما حقق مكاسب أسبوعية بلغت 15.9%، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.85% إلى 84.84 دولار للبرميل، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 12 يونيو.

وجاءت المكاسب بعد اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، مع استمرار الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران لليوم التاسع على التوالي، بالتزامن مع تقارير عن هجمات جديدة استهدفت الكويت والبحرين، ما زاد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني تعرض ناقلتي نفط لانفجارات أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز، في حين أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية باشتعال النيران في سفينة قرب السواحل العمانية، وسط استمرار التوتر في أحد أهم الممرات التي يمر عبرها نحو خُمس تجارة النفط العالمية.

وأشار محللون إلى أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على أسواق الطاقة، خاصة في ظل تراجع المخزونات العالمية إلى أدنى مستوياتها في نحو خمس سنوات، وانخفاض عدد السفن العابرة للمضيق مقارنة بالأيام السابقة.

في المقابل، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 4018.90 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس بنسبة 0.1% إلى 4023.10 دولار.

ورغم أن تصاعد التوترات الجيو سياسية عادة ما يدعم الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا، فإن ارتفاع أسعار النفط عزز المخاوف من استمرار التضخم، وهو ما رفع توقعات الأسواق بإبقاء السياسة النقدية الأمريكية متشددة لفترة أطول.

وتزايدت هذه التوقعات بعد تصريحات لرئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، التي رأت أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريًا للسيطرة على التضخم، فيما رفعت الأسواق احتمالات زيادة الفائدة في ديسمبر إلى 82% مقارنة بـ73% قبل أسبوع.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 1.7% إلى 56.87 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1592.34 دولار، بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1249.25 دولار.