العليمي يدعو إلى دعم القوات المسلحة اليمنية وإنهاء انقلاب الحوثيين

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناتهم إلى الالتفاف حول مشروع الدولة والجمهورية، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي، مؤكداً أن الوقت قد حان لإنهاء معاناة اليمنيين التي تسببت بها المليشيات.

وأعلن العليمي استئناف تصدير النفط ابتداءً من اليوم، مشيراً إلى أن عائداته ستُوجَّه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء البلاد، وفي مقدمة ذلك الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وصرف الرواتب، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما يضمن عودة ثروات اليمن إلى جميع أبنائه.

وأكد أن الحكومة لم تتوقف منذ اندلاع الأزمة عن السعي لإحلال السلام وتخفيف معاناة المواطنين، وقدمت مبادرات عدة وتعاملت بإيجابية مع الجهود الإنسانية والإقليمية والدولية، إلا أن مليشيا الحوثي رفضت تلك المبادرات، وواصلت التصعيد واستغلال معاناة اليمنيين لخدمة مشروعها، كما اتهمها بجر البلاد إلى صراعات إقليمية وتهديد أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة.

وأشار إلى أن استهداف المليشيات لمنشآت تصدير النفط ألحق أضراراً بالاقتصاد الوطني، موضحاً أن الحكومة التزمت ضبط النفس، قبل أن تتقدم بطلب دعم عاجل إلى المملكة للموازنة العامة ومؤسسات الدولة، وهو ما استجابت له قيادة المملكة في خطوة قال إنها أسهمت في دعم جهود التعافي الاقتصادي.

وجدد العليمي دعوته إلى أبناء المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم الانجرار وراء ما وصفها بخطابات التحريض، والالتفاف حول مشروع الدولة باعتباره الضامن للأمن والاستقرار ومستقبل اليمن، معرباً عن ثقته بقدرة اليمنيين على استعادة دولتهم وطي صفحة الانقلاب.