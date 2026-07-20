 “الداخلية” تطلق مسارات تدريبية للرجال في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

البلاد (الرياض)
أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، إطلاق مسارات تدريبية للرجال للتعيين على الرتب العسكرية (وكيل رقيب – عريف)، اعتبارًا من اليوم الاثنين 6 / 2 / 1448 هـ الموافق 20 / 7 / 2026 حتى يوم الأحد 19 / 2 / 1448 هـ الموافق 2 / 8 / 2026 م، وذلك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والأمن السيبراني وتطوير البرمجيات، بالتعاون مع أكاديمية طويق بمدينة الرياض.
وتهدف المسارات التدريبية إلى صقل مهارات المتدربين، عبر مشاريع تقنيّة، في أبرز المجالات التقنية الواعدة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات، من خلال منهجيّة تعليم قائمة على التطبيق العملي، لمدة (4) أشهر.
وسيتاح التسجيل في المسارات التدريبية لخرّيجي الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، عبر الموقع الإلكتروني لأكاديمية طويق، وستطبق الشروط النظامية للالتحاق بالخدمة العسكرية واجتياز متطلبات القبول في الأكاديمية.
أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، إطلاق مسارات تدريبية للرجال للتعيين على الرتب العسكرية (وكيل رقيب – عريف)، اعتبارًا من اليوم الاثنين 6 / 2 / 1448 هـ الموافق 20 / 7 / 2026 حتى يوم الأحد 19 / 2 / 1448 هـ الموافق 2 / 8 / 2026 م، وذلك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والأمن السيبراني وتطوير البرمجيات، بالتعاون مع أكاديمية طويق بمدينة الرياض.
وتهدف المسارات التدريبية إلى صقل مهارات المتدربين، عبر مشاريع تقنيّة، في أبرز المجالات التقنية الواعدة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات، من خلال منهجيّة تعليم قائمة على التطبيق العملي، لمدة (4) أشهر.
وسيتاح التسجيل في المسارات التدريبية لخرّيجي الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، عبر الموقع الإلكتروني لأكاديمية طويق، وستطبق الشروط النظامية للالتحاق بالخدمة العسكرية واجتياز متطلبات القبول في الأكاديمية.