الخارجية الأمريكية تعلن بدء عمليات “المناطق التجريبية” في جنوب لبنان

البلاد (واشنطن)
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم بدء عمليات “المناطق التجريبية” في قرى فرون وصريفا وزوطر الغربية جنوبي لبنان، وذلك وفقًا لـ”الإطار الثلاثي”، وتحت رعاية مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان.
وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن هذه الخطوة جاءت نتيجة مباشرة للمناقشات التي عقدت الأسبوع الماضي في روما بين لبنان وإسرائيل، مؤكدةً مواصلة العمل من كثب مع الطرفين لتنفيذ الإطار وتحقيق النتائج المرجوة.
وكانت الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية قد أبرمتا في 26 يونيو الماضي اتفاق إطار، عقب خمس جولات تفاوضية، ينصّ على نزع سلاح حزب الله الإرهابي، وانسحاب إسرائيل تدريجيًّا من الأراضي التي توغلت فيها جنوبي لبنان، وانتشار الجيش اللبناني، بدءًا من منطقتين تجريبيتين.
وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن هذه الخطوة جاءت نتيجة مباشرة للمناقشات التي عقدت الأسبوع الماضي في روما بين لبنان وإسرائيل، مؤكدةً مواصلة العمل من كثب مع الطرفين لتنفيذ الإطار وتحقيق النتائج المرجوة.
وكانت الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية قد أبرمتا في 26 يونيو الماضي اتفاق إطار، عقب خمس جولات تفاوضية، ينصّ على نزع سلاح حزب الله الإرهابي، وانسحاب إسرائيل تدريجيًّا من الأراضي التي توغلت فيها جنوبي لبنان، وانتشار الجيش اللبناني، بدءًا من منطقتين تجريبيتين.