البحرين: اعتراض وتدمير اعتداءات جوية إيرانية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت، اليوم (الاثنين)، لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، وتمكنت من اعتراضها وتدميرها، مؤكدة أن قواتها في أعلى درجات الجاهزية لحماية المملكة.

وقالت القيادة، في بيان، إن إيران تواصل “نهجها العدائي” عبر استهداف المدنيين في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت بنجاح مع الاعتداءات الجوية التي وقعت اليوم. وأكدت أن جميع الأسلحة والوحدات العسكرية في أعلى مستويات الاستعداد والجاهزية الدفاعية، لضمان أمن المملكة وحماية أراضيها.

ودعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الهجمات، مع ضرورة الإبلاغ عنها فورًا للجهات المختصة.

وأوضحت أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية على أهبة الاستعداد للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة.

وشددت القيادة على أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت اليوم (الاثنين)، إطلاق صافرات الإنذار في ظل وجود تهديد جديد.

وحثت الوزارة، المواطنين والمقيمين على الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

يشار إلى أن السفارة الأمريكية في البحرين، كانت قد نوّهت إلى ‌أنها حصلت ‌على ⁠معلومات تشير إلى ⁠أن إيران قد ⁠تسعى إلى استهداف ‌مواقع ‌غير محددة ‌في ‌وسط المنامة، داعيةً المقيمين في البحرين ⁠إلى ⁠توخي الحذر.