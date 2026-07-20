إعلان نتائج القبول الجامعي.. وغدًا آخر موعد لتأكيد المقاعد

أعلنت المنصة الوطنية للقبول الموحد “قبول”، نتائج القبول الجامعي للعام الدراسي 2026م، مقدمةً التهنئة للطلاب والطالبات المقبولين في التخصصات الجامعية والمهنية.

وأوضحت المنصة أن فترة تأكيد القبول للمرشحين مستمرة حتى نهاية يوم الثلاثاء 21 يوليو 2026م، مؤكدة أن عدم تأكيد القبول خلال المدة المحددة يعد تنازلاً عن المقعد بشكل نهائي.

وأبانت “قبول” أن العملية تجري حاليًا في مرحلة المفاضلة اللحظية، التي تتيح للمتقدمين متابعة الفرص المتاحة والمحتملة بشكل يومي، بناءً على الدرجات الموزونة ومستوى التنافس بين المتقدمين، وتتيح هذه المرحلة للطلاب متابعة مؤشرات قبولهم باستمرار قبل الإعلان الرسمي النهائي، مع ضرورة مراجعة ترتيب الرغبات بعناية لتعزيز فرص القبول في التخصصات المرغوبة.

وتُعد منصة “قبول” إحدى الأدوات الرقمية الوطنية الموحدة التي تهدف إلى تيسير إجراءات القبول الجامعي وتوحيدها، وربط الجهات التعليمية بأنظمة موحدة تضمن سرعة المعالجة ودقة الفرز، بما يعزز كفاءة العملية التعليمية ويدعم مسيرة الطلبة نحو مستقبل أكاديمي ومهني واعد.