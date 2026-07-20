السياسة

آندي بيرنام يتولى رئاسة وزراء بريطانيا خلفًا لكير ستارمر

صحيفة البلادaccess_time5 / صفر / 1448 هـ      20 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (لندن)
تولى زعيم حزب العمال آندي بيرنام، اليوم، رئاسة وزراء بريطانيا خلفًا لكير ستارمر، بعد أن كلّفه العاهل البريطاني تشارلز الثالث بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأعلن قصر باكنغهام أن بيرنام قبِل تكليف الملك بتشكيل الحكومة، قبل توجهه إلى مقر رئاسة الوزراء “داونينغ ستريت” لإلقاء أول خطاب له بصفته رئيسًا للوزراء.
ويأتي تولي بيرنام المنصب بعد انتخابه زعيمًا لحزب العمال، مستفيدًا من الأغلبية التي يتمتع بها الحزب في مجلس العموم، وذلك عقب استقالة ستارمر من رئاسة الوزراء.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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