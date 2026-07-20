آندي بيرنام يتولى رئاسة وزراء بريطانيا خلفًا لكير ستارمر

البلاد (لندن)
تولى زعيم حزب العمال آندي بيرنام، اليوم، رئاسة وزراء بريطانيا خلفًا لكير ستارمر، بعد أن كلّفه العاهل البريطاني تشارلز الثالث بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأعلن قصر باكنغهام أن بيرنام قبِل تكليف الملك بتشكيل الحكومة، قبل توجهه إلى مقر رئاسة الوزراء “داونينغ ستريت” لإلقاء أول خطاب له بصفته رئيسًا للوزراء.
ويأتي تولي بيرنام المنصب بعد انتخابه زعيمًا لحزب العمال، مستفيدًا من الأغلبية التي يتمتع بها الحزب في مجلس العموم، وذلك عقب استقالة ستارمر من رئاسة الوزراء.
وأعلن قصر باكنغهام أن بيرنام قبِل تكليف الملك بتشكيل الحكومة، قبل توجهه إلى مقر رئاسة الوزراء “داونينغ ستريت” لإلقاء أول خطاب له بصفته رئيسًا للوزراء.
ويأتي تولي بيرنام المنصب بعد انتخابه زعيمًا لحزب العمال، مستفيدًا من الأغلبية التي يتمتع بها الحزب في مجلس العموم، وذلك عقب استقالة ستارمر من رئاسة الوزراء.