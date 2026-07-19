Dplus Kia يحصد لقب ليغ أوف ليجيندز في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026

متابعة (محمد الجليحي)

تُوج فريق Dplus Kia بلقب ليغ أوفليجيندز في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، عُقب فوزه المستحق على الفريق الفرنسي Karmine Corp بنتيجة 3 – 0 في النهائي الكبير. ويمثل هذا الإنجاز أول لقب للفريق في بطولة حضورية (LAN) خلال موسم 2026، وأول كأس يُحرزها في بطولة دولية كبرى منذ ما يقارب ستة أعوام ، وقد حصد إثرها جائزة نقدية قدرها 600 ألف دولار من إجمالي الجوائز، و1,000 نقطة في الصراع على لقب بطولة الأندية.

وفي رحلةٍ سينمائيةٍ شائكة إلى النهائي، هبط Dplus Kia مبكّراً إلى مسار الخاسرين ضمن مرحلة المجموعات بعد هزيمته أمام AG AL لكنه سرعان مااستعاد توازنه وحقق سلسلة انتصارات نظيفة في مواجهات وفق نظام الأفضل من ثلاث مباريات على كل من FURIA البرازيلي وG2 Esports الأوروبي ليحجز مقعده في الأدوار الإقصائية، وهناك واصل الفريق الكوري الجنوبي مسيرته الكاسحة بإقصاء فريق Gen.G، حامل لقب نسخة 2025، ودخول النهائي الكبير من أوسع أبوابه.

وفي الجهة المقابلة نجح Karmine Corp في تسطير واحدة من أبرز مفاجآت البطولة بعدما قلبَ تأخرَه إلى انتصار على عملاق الدوري الكوري T1، بطل كأس العالم للرياضات الإلكترونية في نسخة 2024 وبطل العالم الحالي، ضمن مواجهة حامية في الدور نصف النهائي ليدخل المواجهة الحاسمة مع DplusKia في نهائي جمع بين اثنين من أبرز الفرق التي تجاوزت التوقعات. وكان حلم التتويج على أرض باريس يلوح أمام الفريق الفرنسي، إلا أن Dplus Kia كان له رأي آخر.

فرض Dplus Kia هيمنته منذ المباراة الأولى محافظاً على أفضلية طفيفة في بدايتها قبل أن يعزز تقدّمَه عبر سلسلة من الاشتباكات السريعة لينهي المواجهة ويتقدم بنتيجة 1 – 0.

وكرّر الفريق الكوري فعلته في المباراة الثانية قبل أن يستغل هفوةً من منافسه Karmine Corp ليفرض سيطرته ويحسم النزال وفي الثالثة بَسَطَ هيمنته الكاملة على الفريق الفرنسي حتى أنهى السلسلة مُحققاً فوزاً نظيفاً بنتيجة 3 – 0 وُمسطّراً توقيعه على صفحات تاريخ بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

وعقب التتويج، قال هيو سو، الملقّب ” ShowMaker”: “لقد مرّت خمس سنوات منذ آخر مرة اعتليتُ فيها منصة التتويج على الساحة الدولية فخورٌ جداً بنفسي، وأشعرُ بسعادةٍ غامرة”.

أما زميلُه، أوه هيونك-سوك ” Career”، ورداً على سؤال حول اللحظة التي أيقن فيها أن اللقب بات في متناول فريقه قال: “لقد شعرتُ بذلك في بداية اشتباكنا ضمن المسار السفلي للخريطة خلال المباراة الثالثة وبعد أن حققنا أولى عمليات الإقصاء هناك فقد كنا متقدمين بنتيجة 2 – 0 ودخلنا المباراة ببداية مثالية كما أنني كنت ألعب بأحد الأبطال الذين أثق بقدراتي معهم. حينها تماماً أحسستُ وكأنني أرفع اللقب بين يديّ”.

أما زميلُهم اللامع سين جويم-جاي “Smash”، فقد حصدَ جائزة أفضل لاعب في البطولة المقدمة من سوني للمرة الأولى في مسيرته ونال عليها مكافأةً إضافية قدرها 25 ألف دولار وقدم اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً أداءً لافتاً طوال البطولة بمعدل متميّز بلغ 8.1 في مؤشر KDA لعمليات الإقصاء/السقوط/المساعدات الحاسمة قبل أن يحتفل بيوم ميلاده بطريقة استثنائية.

وبعد تسلمه الجائزة، قال Smash: “أنا متحمس للغاية، وسعيد جداً. إنه أيضاً يوم ميلادي في كوريا ولا يمكنني تخيل هدية أفضل من هذا اللقب”.

وفي وقت سابق من اليوم دخل بطلا النسختين السابقتين من منافسات ليغأوف ليجيندز في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، T1 وGen.G، ساحةَ المنافسة على المركز الثالث، بعدما ودّع كلاهما البطولة من الدور نصف النهائي. وقد أثبت الغريمان من كوريا الجنوبية استحقاقهما للألقاب السابقة بتقديم سلسلة تنافسية شديدة انتهت بترجيح الكفّة لصالح Gen.G بنتيجة 2-1، ليظفر بالمركز الثالث وبجائزة مالية قدرها 220 ألف دولار من إجمالي جوائز البطولة.