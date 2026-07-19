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نائب أمير مكة المكرمة يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة

صحيفة البلادaccess_time4 / صفر / 1448 هـ      19 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (جدة)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة، رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة فضيلة الشيخ مروان بن إبراهيم السنتلي؛ بمناسبة تعيينه رئيسًا للفرع.
وهنأ سموه الشيخ السنتلي بمناسبة تعيينه، واستعرض أعمال النيابة العامة بالمنطقة، وجهودها في تعزيز العدالة الناجزة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير منظومة العمل، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة باختصاصات النيابة العامة ودورها في حماية الحقوق وترسيخ سيادة النظام.
من جانبه، أعرب الشيخ مروان السنتلي عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مؤكدًا حرص فرع النيابة العامة بالمنطقة على مواصلة تطوير الأداء، والارتقاء بجودة العمل والخدمات العدلية، بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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