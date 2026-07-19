مونديال 2026.. إنجلترا تتخطى فرنسا بسداسية وتحل ثالثة للمرة الأولى في تاريخها

البلاد (جدة)
حسم منتخب إنجلترا المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2026- للمرة الأولى في تاريخه؛ إثر فوزه المثير على حساب نظيره الفرنسي بنتيجة 6/4 في المباراة التي جرت فجر اليوم الأحد.
أنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول متفوقًا برباعية نظيفة حملت توقيع كل من ديكلان رايس وإزري كونسا وساكا “هدفين” في الدقائق 3 و 18 و 37 و 45 +1.
وفي الشوط الثاني عاد منتخب فرنسا وقلص الفارق مسجلاً ثلاثية لكل من كيليان مبابي “هدفين” وبرادلي باركولا في الدقائق 48 و54 و66 من عمر اللقاء.
وعاد بوكايو ساكا ليسجل الهدف الخامس لمصلحة إنجلترا من ركلة جزاء في الدقيقة 87 مسجلاً “الهاتريك”.
وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع أضاف عثمان ديمبيلي الهدف الرابع للمنتخب الفرنسي، قبل أن يحسم جود بيلينغهام برونزية كأس العالم للأسود الثلاثة بهدف سادس في الدقيقة 90+8.
وانفرد مبابي بصدارة هدافي كأس العالم 2026 مسجلاً الهدف العاشر بفارق هدفين عن أقرب منافسيه ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني الذي سيخوض نهائي المونديال اليوم الأحد ضد إسبانيا.
ديكلان رايس يفتتح التسجيل للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 2#فرنسا 0 × 1 #إنجلترا#صحيفة_البلاد | #فرنسا_إنجلترا | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/ZN4WnL8Fr7
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 18, 2026
كونسا يسجل الهدف الثاني ويعزز تقدم المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 18#فرنسا 0 × 2 #إنجلترا#صحيفة_البلاد | #فرنسا_إنجلترا | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/dvgaOlly0W
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 18, 2026
#البلاد | #كأس_العالم#ساكا يسجل الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 36 #فرنسا 0 × 3 #إنجلترا#صحيفة_البلاد | #فرنسا_إنجلترا | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/KD4pvyTLzt
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 18, 2026
#البلاد | #كأس_العالم#ساكا يسجل الثنائية ويمنح منتخب إنجلترا الهدف الرابع في الدقيقة 45#فرنسا 0 × 4 #إنجلترا#صحيفة_البلاد | #فرنسا_إنجلترا | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/x8aLqJ288h
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 18, 2026
مبابي يسجل الهدف الأول للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 47#فرنسا 1 × 4 #إنجلترا#صحيفة_البلاد | #فرنسا_إنجلترا | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/iRplI8eMAE
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 18, 2026
باركولا يسجل الهدف الثاني لفرنسا ويقلص الفارق في الدقيقة 53#فرنسا 2 × 4 #إنجلترا#صحيفة_البلاد | #فرنسا_إنجلترا | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/K1iB4fejKJ
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 18, 2026
مبابي يسجل الهدف الثالث لفرنسا ويصبح الهداف التاريخي لكأس العالم بـ22 هدف #فرنسا 3 × 4 #إنجلترا#صحيفة_البلاد | #فرنسا_إنجلترا | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/7NdMdUeppX
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 18, 2026
ديمبيلي يسجل الهدف الرابع لفرنسا في الدقيقة 90+5#فرنسا 4 × 5 #إنجلترا#صحيفة_البلاد | #فرنسا_إنجلترا | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/7LGdqp4tEC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 18, 2026