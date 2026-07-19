مونديال 2026.. إنجلترا تتخطى فرنسا بسداسية وتحل ثالثة للمرة الأولى في تاريخها

البلاد (جدة)

حسم منتخب إنجلترا المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2026- للمرة الأولى في تاريخه؛ إثر فوزه المثير على حساب نظيره الفرنسي بنتيجة 6/4 في المباراة التي جرت فجر اليوم الأحد.

أنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول متفوقًا برباعية نظيفة حملت توقيع كل من ديكلان رايس وإزري كونسا وساكا “هدفين” في الدقائق 3 و 18 و 37 و 45 +1.

وفي الشوط الثاني عاد منتخب فرنسا وقلص الفارق مسجلاً ثلاثية لكل من كيليان مبابي “هدفين” وبرادلي باركولا في الدقائق 48 و54 و66 من عمر اللقاء.

وعاد بوكايو ساكا ليسجل الهدف الخامس لمصلحة إنجلترا من ركلة جزاء في الدقيقة 87 مسجلاً “الهاتريك”.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع أضاف عثمان ديمبيلي الهدف الرابع للمنتخب الفرنسي، قبل أن يحسم جود بيلينغهام برونزية كأس العالم للأسود الثلاثة بهدف سادس في الدقيقة 90+8.

وانفرد مبابي بصدارة هدافي كأس العالم 2026 مسجلاً الهدف العاشر بفارق هدفين عن أقرب منافسيه ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني الذي سيخوض نهائي المونديال اليوم الأحد ضد إسبانيا.