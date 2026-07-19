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مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ عدة مشاريع طبية تطوعية في قطاع غزة

صحيفة البلادaccess_time4 / صفر / 1448 هـ      19 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (قطاع غزة)
ينفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عدة مشاريع طبية تطوعية تشمل مجالات الجراحة العامة وجراحة العظام وتبديل المفاصل وجراحة المخ والأعصاب وجراحة المسالك البولية في قطاع غزة، وذلك خلال الفترة من (2) يوليو وحتى (2) أغسطس (2026م).
ومنذ بدء الحملة كشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز على (260) فردًا، وأجرى (17) عملية في مجال الجراحة العامة، و(22) عملية في جراحة العظام وتبديل المفاصل، و(8) عمليات في جراحة المخ والأعصاب، و(12) عملية في جراحة المسالك البولية
تكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح التام.
وتأتي تلك الجهود تجسيدًا للدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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