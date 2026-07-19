مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ عدة مشاريع طبية تطوعية في قطاع غزة

البلاد (قطاع غزة)
ينفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عدة مشاريع طبية تطوعية تشمل مجالات الجراحة العامة وجراحة العظام وتبديل المفاصل وجراحة المخ والأعصاب وجراحة المسالك البولية في قطاع غزة، وذلك خلال الفترة من (2) يوليو وحتى (2) أغسطس (2026م).
ومنذ بدء الحملة كشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز على (260) فردًا، وأجرى (17) عملية في مجال الجراحة العامة، و(22) عملية في جراحة العظام وتبديل المفاصل، و(8) عمليات في جراحة المخ والأعصاب، و(12) عملية في جراحة المسالك البولية
تكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح التام.
وتأتي تلك الجهود تجسيدًا للدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.
ومنذ بدء الحملة كشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز على (260) فردًا، وأجرى (17) عملية في مجال الجراحة العامة، و(22) عملية في جراحة العظام وتبديل المفاصل، و(8) عمليات في جراحة المخ والأعصاب، و(12) عملية في جراحة المسالك البولية
تكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح التام.
وتأتي تلك الجهود تجسيدًا للدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.