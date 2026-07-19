لتعزيز الأمن الغذائي والمياه.. مركز الملك سلمان يوسع دعمه الإنساني في 5 دول

البلاد (عواصم)

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ برامجه الإغاثية والتنموية في عدد من الدول، عبر حزمة من المشاريع، التي استهدفت تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين خدمات المياه، وتوفير الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا في فلسطين والسودان واليمن وتشاد وأفغانستان، في امتداد للدور الإنساني، الذي تضطلع به المملكة لدعم المتضررين حول العالم.

وفي قطاع غزة، وزع المركز 275 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مدينة خان يونس، استفاد منها 1,650 فردًا، ضمن مشروع “سلال الخير” الهادف إلى دعم الأمن الغذائي. كما واصل مطبخه المركزي توزيع 24,500 وجبة غذائية ساخنة على المحتاجين في وسط وجنوب القطاع، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، بهدف توفير الاحتياجات الأساسية، وتعزيز صمود الأسر في ظل الظروف الإنسانية الصعبة. وفي السودان، وزع المركز 1,681 سلة غذائية على الأسر النازحة والعائدة إلى ديارها في محلية بحري بولاية الخرطوم، استفاد منها 11,327 شخصًا، وذلك ضمن مشروع “مدد” للعام 2026، الهادف إلى تخفيف معاناة المتضررين، ودعم الأمن الغذائي في المناطق المتأثرة بالأزمة.

وفي تشاد، نفذ المركز مشروع توزيع 400 حقيبة للعناية الشخصية على الأسر الأكثر احتياجًا في سبع قرى بإقليم حجر لميس، استفاد منها 2,400 شخص، في إطار مشروع توزيع حقائب العناية الشخصية للعام 2026، بما يسهم في تحسين الظروف الصحية والوقائية للفئات المستفيدة.

وفي اليمن، دشّن المركز مشروع تشغيل بئر وادي المعسل والمحطة التحويلية التابعة له في مديرية المظفر بمحافظة تعز، ضمن مشروع يهدف إلى تعزيز مصادر المياه الآمنة والمستدامة. ويتضمن المشروع تركيب منظومة متكاملة للطاقة الشمسية لتشغيل البئر وضخ المياه إلى الخزانات، بما يضمن استمرارية الخدمة، ويخفض الاعتماد على الوقود، ويعزز استخدام الطاقة النظيفة، ليستفيد منه نحو 50 ألف أسرة، بما يدعم الأمن المائي ويحسن الخدمات الأساسية للسكان.

كما وزع المركز في أفغانستان 377 سلة غذائية على العائدين من الدول المجاورة والنازحين والمحتاجين والأيتام في مدينة مزار شريف بولاية بلخ، استفاد منها 2,639 فردًا، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ للعام 2026.