قتلى وجرحى وسط تحركات لإحياء مفاوضات الهدنة.. غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

البلاد (غزة)

تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، أمس (السبت)، مخلفة قتلى وجرحى في مناطق عدة، بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية وعمليات النسف وإطلاق النار، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لإحياء مفاوضات وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق يفضي إلى تهدئة دائمة.

وأفادت مصادر محلية بمقتل ثلاثة فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، فيما واصل الجيش الإسرائيلي عمليات النسف شرق مدينة خان يونس، ضمن تصعيد عسكري شمل مناطق متفرقة من القطاع.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية 19 قتيلاً و60 مصاباً جراء الهجمات الإسرائيلية، مع استمرار القصف وإطلاق النار في عدد من المناطق.

وفي شرق مدينة غزة، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت النار باتجاه مخيم مدرسة الزهراء في حي الشجاعية، ما أدى إلى إصابة شخص على الأقل، بينما فتحت آليات عسكرية إسرائيلية متمركزة شرق دير البلح نيرانها باتجاه المناطق الشرقية، وكررت عمليات إطلاق النار من المواقع نفسها.

وفي شمال القطاع، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل إنارة بكثافة في سماء بيت لاهيا، فيما واصلت الآليات العسكرية إطلاق نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المناطق الشرقية لدير البلح، دون ورود معلومات عن إصابات في تلك المواقع.

ويأتي هذا التصعيد في إطار استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تشمل غارات جوية، وإطلاق النار على المناطق الحدودية، وتحليق الطائرات المسيّرة، إلى جانب عمليات توغل محدودة وفرض قيود على حركة السكان ووصولهم إلى الأراضي الزراعية والمناطق القريبة من السياج الفاصل.

ويتزامن ذلك مع تحركات دبلوماسية تقودها مصر وقطر وتركيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لإحياء مفاوضات وقف إطلاق النار، والدفع نحو استكمال المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة بما يمهد لتثبيت وقف دائم للأعمال القتالية.