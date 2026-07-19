في المرتبة الـ17 بين كبار حائزي سندات الخزانة.. 140.3 مليار دولار حيازة السعودية من السندات الأمريكية

البلاد (الرياض)

كشفت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، أن المملكة العربية السعودية ، رفعت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف إلى 140.3 مليار دولار بنهاية مايو، مقارنة بـ 140.1 مليار دولار في أبريل، وفق أحدث بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية.

وجاءت المملكة في المرتبة السابعة عشرة بين كبار حائزي سندات الخزانة الأميركية على مستوى العالم، بعد البرازيل التي بلغت حيازتها 168.9 مليار دولار، وقبل كوريا الجنوبية التي سجلت 132.3 مليار دولار.

كما حافظت السعودية على موقعها بين أكبر حائزي الدين الأميركي في منطقة الشرق الأوسط، متقدمة على الإمارات التي بلغت حيازتها 118.6 مليار دولار.

وجاءت اليابان في المرتبة الأولى كأكبر حائزي سندات الخزانة الأميركية على مستوى العالم بـ 1143.1 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ 948.6 مليار دولار، وفي المرتبة الثالثة جاءت الصين (البر الرئيسي) بحيازة 659.3 مليار دولار، وسجلت بلجيكا حيازات بـ 472.0 مليار دولار وضعتها بالمرتبة الرابعة، وجاءت جزر كايمان خامسة بـ 471.3 مليار دولار .

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية جاءت لوكسمبورغ بالمرتبة السادسة بإجمالي 436.0 مليار دولار، تلتها كندا بـ 435.8 مليار دولار ، ثم فرنسا بـ 393.1 مليار دولار، وأيرلندا 357.2 مليار دولار، وتايوان في المرتبة العاشرة بـ 306.0 مليار دولار.