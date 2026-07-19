فريقا LYON وVitality يحققان لقبين جديدين في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026

تُوِّج فريق LYON القادم من أمريكا اللاتينية بلقب بطولة فري فاير ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، عقب فوزه في النهائي الكبير الذي شهد منافسة قوية بين (12) فريقًا، ليحصد جائزة مالية قدرها (300) ألف دولار، ويضمن التأهل إلى نهائيات سلسلة فري فاير العالمية، إلى جانب إضافة (1000) نقطة إلى رصيده في سباق بطولة الأندية.

وقدم الفريق أداءً لافتًا خلال البطولة، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا بتسجيل (45) نقطة في مباراة واحدة، قبل أن يحسم المواجهة الختامية بعد تفوقه على منافسيه في اللحظات الأخيرة، وينتزع لقب البطولة.

وفي منافسات موبايل ليجيندز: بانغ بانغ للسيدات، احتفظ فريق Vitality الفرنسي بلقبه للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه، بعدما تغلب في النهائي على Natus Vincere PH بنتيجة (4-2)، ليحصد جائزة المركز الأول البالغة (150) ألف دولار، ويضيف (1000) نقطة إلى رصيده في بطولة الأندية.

وشهدت البطولة تتويج اللاعبة فيوريل تشين (Vival) بجائزة أفضل لاعبة للمرة الثانية في مسيرتها، فيما حصل لاعب LYON بنجامين بيريز (Gamezking) على جائزة أفضل لاعب في بطولة فري فاير، بعد الأداء المميز الذي قدمه طوال منافسات البطولة.

وشهدت نسخة هذا العام تغيير مسمى بطولة السيدات من MLBB Women’s Invitational إلى MLBB Women’s International، في خطوة تعكس توسع البطولة عالميًا، وإقامة منافساتها للمرة الأولى في أوروبا، ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026.