شملت 100 مليون ريال لبرامج الإسكان.. الإنفاق التنموي للأوقاف يتجاوز 200 مليون ريال

البلاد (الرياض)

أبرز الاستعراض الوطني الطوعي الثالث للمملكة الدور المتنامي للأوقاف في دعم التنمية المستدامة، وذلك خلال أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2026 المعني بالتنمية المستدامة، المقام في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وسلط الاستعراض الضوء على إسهامات الهيئة العامة للأوقاف في توجيه العوائد الوقفية نحو الفئات والمجالات ذات الأولوية، وتوسيع أثرها في الإسكان والتعليم والصحة والتمويل التنموي.

وجاءت إسهامات الهيئة في إطار استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث مثّل تقرير عام 2026 أول حضور مباشر وموسع للأوقاف، ضمن تقارير المملكة الطوعية.

وتجاوز الإنفاق التنموي للأوقاف الواقعة تحت نظارة الهيئة 200 مليون ريال خلال الفترة من 2023 إلى 2025، شملت أكثر من 100 مليون ريال لبرامج الإسكان، التي استفادت منها 3500 أسرة، وأكثر من 100 مليون ريال للمساعدات المباشرة وغير المباشرة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتمويل متناهي الصغر.

كما أبرز الاستعراض عددًا من الشراكات والمبادرات التنموية؛ من بينها محفظة استثمارية بقيمة مليار ريال بالشراكة مع مؤسسة العثيم الخيرية، خُصص منها 548.5 مليون ريال لدعم 8235 مستفيدًا عبر 79 مشروعًا، إضافة إلى منتج “داعم” التمويلي بقيمة 150 مليون ريال، بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، وصندوق دعم الجمعيات؛ لتوفير تمويل مستدام للكيانات غير الربحية.

وتناول الاستعراض مبادرات العدالة الجغرافية، التي دعمت تأسيس كيانات وقفية في المناطق الأقل خدمة؛ ومن بينها حائل وتبوك، إلى جانب إسهامات الهيئة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توسعة مركز التوحّد الوقفي في المدينة المنورة عام 2023، وإطلاق”المصنع الرقمي”عام 2024؛ بوصفه أول مختبر ممول وقفيًا لإنتاج التقنيات المساندة.