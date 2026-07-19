المنتخب السعودي للجوجيتسو يختتم مشاركته الآسيوية بـ 9 ميداليات

اختتم المنتخب السعودي للجوجيتسو مشاركته في بطولة آسيا 2026، التي استضافتها مدينة ألماتي الكازاخستانية خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو، بحصاد مميز بلغ 9 ميداليات، بواقع ذهبيتين، وفضية، و6 ميداليات برونزية.

وشهدت منافسات اليوم الختامي لفئة الرجال تألق الشقيقين عمر ندا وعبدالله ندا بتحقيقهما الميداليتين الذهبيتين في وزني 94 كجم و85 كجم، وأحرز عبدالملك آل مرضي الميدالية الفضية في وزن 62 كجم، ونال محمد بن حريمل الميدالية البرونزية في وزن 69 كجم.

وكان المنتخب السعودي قد افتتح رصيده في البطولة عبر هديل قدحة، قبل أن يضيف خالد حباب وإلياس بنجر وجمال جحلان ثلاث ميداليات برونزية في منافسات فئة تحت 18 عامًا، فيما حققت سلطانة الدوسري برونزية منافسات تحت 21 عامًا، ليصل إجمالي حصيلة الأخضر إلى 9 ميداليات آسيوية.