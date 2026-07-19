الرياضة

المنتخب السعودي للجوجيتسو يختتم مشاركته الآسيوية بـ 9 ميداليات

صحيفة البلادaccess_time4 / صفر / 1448 هـ      19 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

اختتم المنتخب السعودي للجوجيتسو مشاركته في بطولة آسيا 2026، التي استضافتها مدينة ألماتي الكازاخستانية خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو، بحصاد مميز بلغ 9 ميداليات، بواقع ذهبيتين، وفضية، و6 ميداليات برونزية.
وشهدت منافسات اليوم الختامي لفئة الرجال تألق الشقيقين عمر ندا وعبدالله ندا بتحقيقهما الميداليتين الذهبيتين في وزني 94 كجم و85 كجم، وأحرز عبدالملك آل مرضي الميدالية الفضية في وزن 62 كجم، ونال محمد بن حريمل الميدالية البرونزية في وزن 69 كجم.
وكان المنتخب السعودي قد افتتح رصيده في البطولة عبر هديل قدحة، قبل أن يضيف خالد حباب وإلياس بنجر وجمال جحلان ثلاث ميداليات برونزية في منافسات فئة تحت 18 عامًا، فيما حققت سلطانة الدوسري برونزية منافسات تحت 21 عامًا، ليصل إجمالي حصيلة الأخضر إلى 9 ميداليات آسيوية.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *