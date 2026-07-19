الكاميروني باسوغوغ يعزز صفوف الفيصلي

أعلن نادي الفيصلي تعاقده رسميًا مع الجناح الكاميروني كريستيان باسوغوغ، قادمًا من نادي الأخدود، وذلك ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، بعد عودته إلى دوري الأضواء إثر صعوده من دوري يلو.

ويبلغ باسوغوغ من العمر 30 عامًا، ويُعد من أبرز اللاعبين أصحاب الخبرة في الدوري السعودي، إذ يمتاز بسرعته وقدرته على صناعة الفارق في الخط الأمامي، إلى جانب خبراته الدولية مع منتخب الكاميرون.

ويأمل الفيصلي أن يشكل باسوغوغ إضافة فنية قوية للفريق في مشواره بدوري روشن، في إطار سعي الإدارة لتعزيز صفوف الفريق بعناصر تمتلك الخبرة والجودة لضمان الظهور بصورة تنافسية في الموسم المقبل.