الرياضة

الكاميروني باسوغوغ يعزز صفوف الفيصلي

صحيفة البلادaccess_time4 / صفر / 1448 هـ      19 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

أعلن نادي الفيصلي تعاقده رسميًا مع الجناح الكاميروني كريستيان باسوغوغ، قادمًا من نادي الأخدود، وذلك ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، بعد عودته إلى دوري الأضواء إثر صعوده من دوري يلو.

ويبلغ باسوغوغ من العمر 30 عامًا، ويُعد من أبرز اللاعبين أصحاب الخبرة في الدوري السعودي، إذ يمتاز بسرعته وقدرته على صناعة الفارق في الخط الأمامي، إلى جانب خبراته الدولية مع منتخب الكاميرون.

ويأمل الفيصلي أن يشكل باسوغوغ إضافة فنية قوية للفريق في مشواره بدوري روشن، في إطار سعي الإدارة لتعزيز صفوف الفريق بعناصر تمتلك الخبرة والجودة لضمان الظهور بصورة تنافسية في الموسم المقبل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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