السياسة

الدفاعات الكويتية تتصدي لهجمات صاروخية ومسيّرة إيرانية

صحيفة البلادaccess_time4 / صفر / 1448 هـ      19 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الكويت)

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، صباح اليوم (الأحد)، تفعيل منظومات الدفاع الجوي في البلاد للتصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، وذلك في أعقاب ما وصفته بـ”العدوان الإيراني الآثم”، مؤكدة أن الدفاعات الجوية الكويتية تتعامل حاليًا مع التهديدات الجوية الواردة.

وأوضحت رئاسة الأركان أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في بعض المناطق ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للأهداف المعادية، في إطار الإجراءات الدفاعية المتخذة لحماية أجواء البلاد والحفاظ على أمنها.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، ومتابعة التوجيهات الرسمية، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة خلال التعامل مع هذه المستجدات.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *