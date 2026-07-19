الدفاعات الكويتية تتصدي لهجمات صاروخية ومسيّرة إيرانية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، صباح اليوم (الأحد)، تفعيل منظومات الدفاع الجوي في البلاد للتصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، وذلك في أعقاب ما وصفته بـ”العدوان الإيراني الآثم”، مؤكدة أن الدفاعات الجوية الكويتية تتعامل حاليًا مع التهديدات الجوية الواردة.

وأوضحت رئاسة الأركان أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في بعض المناطق ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للأهداف المعادية، في إطار الإجراءات الدفاعية المتخذة لحماية أجواء البلاد والحفاظ على أمنها.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، ومتابعة التوجيهات الرسمية، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة خلال التعامل مع هذه المستجدات.