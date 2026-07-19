البلوي يتوج الفائزين في نهائي سباق المفاريد

هاني البشر (الرياض)

توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن محمد بن حماد البلوي بحضور مدير مكتب وزارة الرياضة في الطائف عبدالله بن محمد الزايدي الفائزين في نهائي سباق المفاريد 2026م والذي أقيم اليوم على ميدان الطائف للهجن وبمجموع جوائز تتجاوز الـ 2,500,000 مليون ريال وزعت على 156 شوطاً في ثلاثة مراحل.

وحصلت المطية ” صروح ” على كأس بكار عام لمالكها مانع بن علي الشامسي من دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما نالت المطية ” شاهين” على كأس قعدان عام لمالكه عبدالعزيز بن حمد بن حلفان المري من السعودية، ونالت المطية ” الظبي ” كأس انتاج السعودية بكار عام لمالكها عبدالعزيز بن حمد بن حلفان المري، وذهب كأس انتاج السعودية قعدان عام للمطية ” ملبي ” لمالكه مبارك بن فهيد بن رملان المري.

وشهد اليوم الختامي إقامة 24 شوطاً على مسافة 2 كيلو منها 4 أشواط كؤوس شوطان منها خاصة بإنتاج السعودية، وهي الأشواط التي استحدثها الاتحاد السعودي للهجن في هذا الموسم دعماً لملاك الهجن السعوديين، وبدعم من رجل الأعمال عبيد بن سلمان الدوسري.

وكانت منافسات أولى بطولات موسم سباقات 2026-2027م للاتحاد السعودي للهجن انطلقت في الـ13 من شهر يونيو الماضي من خلال المرحلة الأولى على مدى يومين في ميدان الهجن بمحافظة الطائف؛ حيث شهدت إقامة 66 شوطاً على مسافة 1500 متر لفئة مفاريد – بكار قعدان، بكار عام. فيما أقيمت المرحلة الثانية في الـ 27 من ذات الشهر على مدى يومين؛ حيث شهدت إقامة 66 شوطاً على مسافة 1500 متر لفئة مفاريد – بكار قعدان، بكار عام، وأسفرت المرحلتين الأولى والثانية عن تأهل 660 مطية تأهلت من أصل 3398 مطية شاركت في السباق.