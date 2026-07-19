البحرين تعترض وتدمر عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم (الأحد)، متهمةً إيران بمواصلة نهجها العدائي عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في المملكة.

وأكدت القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

وشددت على أن تعمّد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وأهابت بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم، والإبلاغ عنها فوراً.

وأشارت إلى أن وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضماناً للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أطلقت في وقت سابق صباح اليوم صافرات الإنذار، ودعت المواطنين والمقيمين للهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن.

وتتعرض مملكة البحرين لاعتداءات إيرانية متكررة منذ تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران قبل أكثر من أسبوع، بعد تعثر تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 17 يونيو الماضي.