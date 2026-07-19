الاتحاد العربي للكهرباء يعقد مؤتمره العام التاسع بالرباط

البلاد (الرباط)

أعلن الاتحاد العربي للكهرباء عن تنظيم مؤتمره العام التاسع بمدينة الرباط، بالمملكة المغربية، خلال الفترة من 23 – 25 مارس 2027، بمشاركة واسعة من كبار الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في قطاعات الطاقة والكهرباء على المستويين العربي والدولي.

ويشكل المؤتمر منصة للحوار وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في قطاع الكهرباء والطاقة من الدول العربية والشركاء الدوليين، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وتبادل الخبرات حول القضايا الرئيسية التي تشكل مستقبل شبكات الكهرباء.

ويقام المؤتمر هذا العام تحت عنوان “مستقبل الأنظمة الكهربائية في الدول العربية”، حيث يتناول عددا من المحاور الاستراتيجية، وتشمل:

– مرونة وسلامة الأنظمة الكهربائية وأمن الإمدادات؛

– التحول الرقمي ودور الذكاء الاصطناعي في قطاع الكهرباء؛

– جاهزية الأنظمة الكهربائية لاستيعاب القدرات الطاقية الكبيرة، لا سيما ذات المصادر المتجددة، وهيكلة مشاريع البنية التحتية المستقبلية؛

– حلول التخزين ودورها في دعم التحول الطاقي؛

– تنمية الكفاءات وتعزيز دور الإعلام المتخصص في قطاع الطاقة.

وسيتزامن المؤتمر مع تنظيم معرض دولي بمشاركة أبرز الشركات والمؤسسات الصناعية المتخصصة في معدات وتقنيات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، إلى جانب مزودي الخدمات والحلول المبتكرة. هذا المعرض سيكون فضاء لعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية، وتبادل الخبرات، وتعزيز فرص التعاون والشراكات بين مختلف الفاعلين في القطاع.

وبهذه المناسبة، أكد السيد طارق همان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المملكة المغربية، أن احتضان المغرب لهذه الدورة التاسعة يعكس المكانة الريادية التي أضحت تتبوأها في مجالي الطاقة والانتقال الطاقي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. كما أبرز أن استضافة هذا الحدث تؤكد الدور المحوري الذي يضطلع به المغرب كجسر للتعاون الطاقي بين العالم العربي وإفريقيا وأوروبا، وتعكس التزامه الراسخ بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

وأضاف السيد همان أن هذا المؤتمر يجسد الإرادة المشتركة لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الكهرباء، من خلال توطيد التعاون الإقليمي وتكثيف تبادل الخبرات وتشجيع الابتكار وإرساء شراكات فاعلة، بما يسهم في تسريع إدماج الطاقات المتجددة، ورقمنة الشبكات الكهربائية، وتعزيز حلول التخزين والمرونة، كما شدد على أهمية تشجيع تبادل الخبرات والابتكار والشراكات من أجل أنظمة كهربائية أكثر مرونة وفعالية واستدامة.