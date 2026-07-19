الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يستعرض تجربة المملكة في تعزيز الرياضة المجتمعية خلال منتدى الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2026

البلاد (نيويورك)
شارك الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في معرض “تعزيز الاستدامة في المملكة العربية السعودية”، الذي أُقيم ضمن أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعنيّ بالتنمية المستدامة 2026 التابع للأمم المتحدة.
واستعرض الاتحاد خلال مشاركته عددًا من مبادراته الهادفة إلى رفع معدلات النشاط البدني في المملكة، وإبراز دور الرياضة المجتمعية في تعزيز الصحة، والرفاه الاجتماعي، وجودة الحياة، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة.
وقالت المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع شيماء بنت صالح الحصيني: “نحو تحقيق أثر قابل للقياس؛ عمل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع على مواءمة الطموحات الوطنية مع المعايير العالمية، من خلال تبنّي مؤشرات ومعايير دولية لقياس مستويات النشاط البدني، تسهم في رفع مستويات الحركة بين مختلف الفئات العمرية، مع ضمان تكامل الأثر المجتمعي والصحي والبيئي في مسار واحد”.
وأضافت: “تعد الاستدامة امتدادًا لرسالة الاتحاد، وجزءًا من طريقة عمله وتنفيذه للمشاريع والبرامج؛ مثل: جهود تشجيع أنماط التنقل النشط، وتبنّي مبادرات الحد من الهدر، وتمكين المنظومات المحلية، وتعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي، وتبنّي بنية تحتية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ويواصل الاتحاد ترسيخ نهج يجعل النشاط البدني أكثر ارتباطًا بجودة الحياة والاستدامة”.
وتضمّنت مشاركة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عرض نموذج لقرية ماراثون الرياض 2026، يوضح كيف يمكن لسباقات الجري والماراثونات أن تتجاوز مفهوم المنافسة الرياضية؛ لتصبح وجهات مجتمعية نابضة بالحياة، تسهم في تحويل المساحات العامة إلى بيئات محفّزة للحركة، والتفاعل الاجتماعي، وتعزيز الشعور بالانتماء.
وشهد ماراثون الرياض، بمسافاته المتعددة، نموًا ملحوظًا في أعداد المشاركين، من نحو (10) آلاف مشارك إلى (50) ألف مشارك هذا العام، بما يعكس التقدم الذي تحققه المملكة في تعزيز النشاط البدني، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية.
واستعرض الاتحاد مبادرة التوعية “حرّك عالمك”، التي انطلقت من سؤال بسيط: “كيف ستبدو حياتنا بلا حركة؟”، وقدّمت المبادرة سردًا إبداعيًا بعنوان: “متحف الحركة المنقرضة”، يصوّر مستقبلًا افتراضيًا تختفي فيه ممارسة النشاط البدني، في رسالة توعوية تؤكد أن الحفاظ على الحركة يتطلب فعلًا البدء بخطوة اليوم.
وشمل المعرض عرض التقارير السنوية للاتحاد، والإستراتيجية المؤسسية، ومسودة مخطط الرفاه، مما أتاح للزوار الاطلاع على التوجه الإستراتيجي للاتحاد، وأبرز منجزاته، ومبادراته الوطنية، وأولوياته طويلة المدى في توسيع نطاق ممارسة النشاط البدني في مختلف مناطق المملكة.
وعُقد المنتدى هذا العام تحت شعار: “إجراءات تحويلية وعادلة ومبتكرة ومنسقة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها من أجل مستقبل مستدام للجميع”، وشهد استعراضًا معمقًا للتقدم العالمي المحرز في عدد من أهداف التنمية المستدامة، من بينها المياه النظيفة، والطاقة النظيفة، والصناعة والابتكار، والمدن والمجتمعات المستدامة، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأبرز تقرير الاستعراض الوطني الطوعي للمملكة لعام 2026، الذي قُدّم ضمن مشاركة المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعنيّ بالتنمية المستدامة، دور الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ضمن التقدم الكبير الذي حققته المملكة في تعزيز النشاط البدني والرفاه.
ومع تبنّي المملكة للمعايير الدولية للنشاط البدني، ارتفعت نسبة البالغين الذين يمارسون (150) دقيقة من النشاط البدني أسبوعيًا إلى (59.1%) بحلول عام 2025، بينما بلغت نسبة الأطفال والمراهقين الذين يمارسون (60) دقيقة من النشاط البدني يوميًا (19%) في عام 2025.
ومثّل تقرير الاستعراض الوطني الطوعي لعام 2026 الاستعراض الوطني الثالث للمملكة منذ عام 2018، حيث قدّم وفد المملكة هذا العام عرضًا شاملًا لما تحقق من تقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب أبرز التحديات والأولويات الوطنية، وذلك بمساهمات أكثر من (140) جهة من القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين.
ويعد المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعنيّ بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسة للأمم المتحدة لمراجعة التقدم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030؛ إذ يجمع الحكومات والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات والمعرفة، واستعراض المبادرات الوطنية التي تسهم في دفع مسارات التنمية المستدامة.
شارك الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في معرض “تعزيز الاستدامة في المملكة العربية السعودية”، الذي أُقيم ضمن أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعنيّ بالتنمية المستدامة 2026 التابع للأمم المتحدة.
واستعرض الاتحاد خلال مشاركته عددًا من مبادراته الهادفة إلى رفع معدلات النشاط البدني في المملكة، وإبراز دور الرياضة المجتمعية في تعزيز الصحة، والرفاه الاجتماعي، وجودة الحياة، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة.
وقالت المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع شيماء بنت صالح الحصيني: “نحو تحقيق أثر قابل للقياس؛ عمل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع على مواءمة الطموحات الوطنية مع المعايير العالمية، من خلال تبنّي مؤشرات ومعايير دولية لقياس مستويات النشاط البدني، تسهم في رفع مستويات الحركة بين مختلف الفئات العمرية، مع ضمان تكامل الأثر المجتمعي والصحي والبيئي في مسار واحد”.
وأضافت: “تعد الاستدامة امتدادًا لرسالة الاتحاد، وجزءًا من طريقة عمله وتنفيذه للمشاريع والبرامج؛ مثل: جهود تشجيع أنماط التنقل النشط، وتبنّي مبادرات الحد من الهدر، وتمكين المنظومات المحلية، وتعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي، وتبنّي بنية تحتية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ويواصل الاتحاد ترسيخ نهج يجعل النشاط البدني أكثر ارتباطًا بجودة الحياة والاستدامة”.
وتضمّنت مشاركة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عرض نموذج لقرية ماراثون الرياض 2026، يوضح كيف يمكن لسباقات الجري والماراثونات أن تتجاوز مفهوم المنافسة الرياضية؛ لتصبح وجهات مجتمعية نابضة بالحياة، تسهم في تحويل المساحات العامة إلى بيئات محفّزة للحركة، والتفاعل الاجتماعي، وتعزيز الشعور بالانتماء.
وشهد ماراثون الرياض، بمسافاته المتعددة، نموًا ملحوظًا في أعداد المشاركين، من نحو (10) آلاف مشارك إلى (50) ألف مشارك هذا العام، بما يعكس التقدم الذي تحققه المملكة في تعزيز النشاط البدني، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية.
واستعرض الاتحاد مبادرة التوعية “حرّك عالمك”، التي انطلقت من سؤال بسيط: “كيف ستبدو حياتنا بلا حركة؟”، وقدّمت المبادرة سردًا إبداعيًا بعنوان: “متحف الحركة المنقرضة”، يصوّر مستقبلًا افتراضيًا تختفي فيه ممارسة النشاط البدني، في رسالة توعوية تؤكد أن الحفاظ على الحركة يتطلب فعلًا البدء بخطوة اليوم.
وشمل المعرض عرض التقارير السنوية للاتحاد، والإستراتيجية المؤسسية، ومسودة مخطط الرفاه، مما أتاح للزوار الاطلاع على التوجه الإستراتيجي للاتحاد، وأبرز منجزاته، ومبادراته الوطنية، وأولوياته طويلة المدى في توسيع نطاق ممارسة النشاط البدني في مختلف مناطق المملكة.
وعُقد المنتدى هذا العام تحت شعار: “إجراءات تحويلية وعادلة ومبتكرة ومنسقة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها من أجل مستقبل مستدام للجميع”، وشهد استعراضًا معمقًا للتقدم العالمي المحرز في عدد من أهداف التنمية المستدامة، من بينها المياه النظيفة، والطاقة النظيفة، والصناعة والابتكار، والمدن والمجتمعات المستدامة، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأبرز تقرير الاستعراض الوطني الطوعي للمملكة لعام 2026، الذي قُدّم ضمن مشاركة المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعنيّ بالتنمية المستدامة، دور الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ضمن التقدم الكبير الذي حققته المملكة في تعزيز النشاط البدني والرفاه.
ومع تبنّي المملكة للمعايير الدولية للنشاط البدني، ارتفعت نسبة البالغين الذين يمارسون (150) دقيقة من النشاط البدني أسبوعيًا إلى (59.1%) بحلول عام 2025، بينما بلغت نسبة الأطفال والمراهقين الذين يمارسون (60) دقيقة من النشاط البدني يوميًا (19%) في عام 2025.
ومثّل تقرير الاستعراض الوطني الطوعي لعام 2026 الاستعراض الوطني الثالث للمملكة منذ عام 2018، حيث قدّم وفد المملكة هذا العام عرضًا شاملًا لما تحقق من تقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب أبرز التحديات والأولويات الوطنية، وذلك بمساهمات أكثر من (140) جهة من القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين.
ويعد المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعنيّ بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسة للأمم المتحدة لمراجعة التقدم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030؛ إذ يجمع الحكومات والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات والمعرفة، واستعراض المبادرات الوطنية التي تسهم في دفع مسارات التنمية المستدامة.