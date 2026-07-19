الأردن ينفي إخلاء مطار وميناء العقبة بناءً على تهديد

نفت الحكومة الأردنية، اليوم (الأحد)، إخلاء المطار الدولي والميناء البحري في مدينة العقبة الساحلية جنوب البلاد، مؤكدة أنهما يعملان بشكل طبيعي.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني لوكالة الأنباء الأردنية: “السلطات المعنية لم تصدر أية قرارات بإخلاء في مطار العقبة أو الميناء”.

وأضاف أن مطار العقبة والميناء يعملان بشكل طبيعي، وأنه لم يُسجَّل لدى الجهات الأردنية المختصة تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية.

وجاء هذا البيان ردًا على إعلان سابق اليوم للسفارة الأمريكية في عمان، أفاد بأن السلطات الأردنية أخلت المطار الدولي والميناء في العقبة بناء على تهديد.