السياسة

الأردن ينفي إخلاء مطار وميناء العقبة بناءً على تهديد

صحيفة البلادaccess_time4 / صفر / 1448 هـ      19 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (عمان)

نفت الحكومة الأردنية، اليوم (الأحد)، إخلاء المطار الدولي والميناء البحري في مدينة العقبة الساحلية جنوب البلاد، مؤكدة أنهما يعملان بشكل طبيعي.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني لوكالة الأنباء الأردنية: “السلطات المعنية لم تصدر أية قرارات بإخلاء في مطار العقبة أو الميناء”.

وأضاف أن مطار العقبة والميناء يعملان بشكل طبيعي، وأنه لم يُسجَّل لدى الجهات الأردنية المختصة تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية.

وجاء هذا البيان ردًا على إعلان سابق اليوم للسفارة الأمريكية في عمان، أفاد بأن السلطات الأردنية أخلت المطار الدولي والميناء في العقبة بناء على تهديد.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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