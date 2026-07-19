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أمير الشرقية يطّلع على جهود القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة

صحيفة البلادaccess_time4 / صفر / 1448 هـ      19 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الدمام)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة العقيد أحمد بن عثمان العثمان، الذي قدَّم لسموه التقرير السنوي لأعمال القوة بالمنطقة.
وأكد سموه أهمية الجهود التي تبذلها القوة الخاصة للأمن البيئي في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات، بما يسهم في صون المكتسبات البيئية، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة.
وقدّم العقيد العثمان لسموه عرضًا عن أبرز أعمال ومهام القوة الخاصة للأمن البيئي في المنطقة الشرقية، وما تضمنه التقرير من جهود ميدانية ورقابية للحد من التجاوزات البيئية، إلى جانب المبادرات والبرامج التوعوية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي البيئي، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
وأعرب العقيد العثمان عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل حافزًا لمواصلة العمل بكفاءة، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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