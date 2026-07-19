أمير الشرقية يطّلع على جهود القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة

البلاد (الدمام)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة العقيد أحمد بن عثمان العثمان، الذي قدَّم لسموه التقرير السنوي لأعمال القوة بالمنطقة.
وأكد سموه أهمية الجهود التي تبذلها القوة الخاصة للأمن البيئي في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات، بما يسهم في صون المكتسبات البيئية، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة.
وقدّم العقيد العثمان لسموه عرضًا عن أبرز أعمال ومهام القوة الخاصة للأمن البيئي في المنطقة الشرقية، وما تضمنه التقرير من جهود ميدانية ورقابية للحد من التجاوزات البيئية، إلى جانب المبادرات والبرامج التوعوية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي البيئي، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
وأعرب العقيد العثمان عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل حافزًا لمواصلة العمل بكفاءة، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية.
وأكد سموه أهمية الجهود التي تبذلها القوة الخاصة للأمن البيئي في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات، بما يسهم في صون المكتسبات البيئية، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة.
وقدّم العقيد العثمان لسموه عرضًا عن أبرز أعمال ومهام القوة الخاصة للأمن البيئي في المنطقة الشرقية، وما تضمنه التقرير من جهود ميدانية ورقابية للحد من التجاوزات البيئية، إلى جانب المبادرات والبرامج التوعوية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي البيئي، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
وأعرب العقيد العثمان عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل حافزًا لمواصلة العمل بكفاءة، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية.