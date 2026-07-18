وزير البلديات والإسكان يزور معرض “تعزيز التنمية المستدامة في المملكة”

البلاد (نيويورك)
زار وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وترافقه صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، معرض “تعزيز التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية”، المقام في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وذلك على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة 2026.
زار وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وترافقه صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، معرض “تعزيز التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية”، المقام في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وذلك على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة 2026.
واطّلعا خلال الجولة على محتوى المعرض، الذي تنظمه المملكة بمشاركة إكسبو 2030 الرياض والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ويستعرض النهج السعودي المتكامل في بناء مدن مستدامة، وتعزيز جودة الحياة، وإيجاد مجتمعات شاملة وجاهزة للمستقبل.
واستمعا إلى شرح حول أبرز المبادرات والمشروعات التي يتضمنها المعرض، التي تبرز إسهام التنمية الحضرية والابتكار في دعم مسيرة التنمية الوطنية، إلى جانب دور النشاط البدني والمشاركة المجتمعية وأنماط الحياة النشطة في تعزيز جودة الحياة والرفاه الاجتماعي.
ويستعرض المعرض، المقام خلال الفترة من 7 إلى 16 يوليو 2026 في مدخل الوفود بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، التجربة السعودية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال نموذج متكامل يجمع بين التنمية الحضرية، وجودة الحياة، والاستدامة، بما يعكس مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويبرز جهود المملكة في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
واستمعا إلى شرح حول أبرز المبادرات والمشروعات التي يتضمنها المعرض، التي تبرز إسهام التنمية الحضرية والابتكار في دعم مسيرة التنمية الوطنية، إلى جانب دور النشاط البدني والمشاركة المجتمعية وأنماط الحياة النشطة في تعزيز جودة الحياة والرفاه الاجتماعي.
ويستعرض المعرض، المقام خلال الفترة من 7 إلى 16 يوليو 2026 في مدخل الوفود بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، التجربة السعودية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال نموذج متكامل يجمع بين التنمية الحضرية، وجودة الحياة، والاستدامة، بما يعكس مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويبرز جهود المملكة في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.