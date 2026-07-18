مقتل جنديين أمريكيين في هجوم إيران على الأردن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، مقتل اثنين من أفراد الخدمة الأمريكيين أثناء أدائهما مهامهما في الأردن، خلال تصدي القوات لهجمات إيرانية باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، كما أكدت أن أحد العسكريين لا يزال في عداد المفقودين.

وأوضحت القيادة أن 4 من أفراد الخدمة الأمريكيين أُجلوا طبيًا إلى مستشفيات في الأردن لتلقي العلاج، قبل أن يغادروها لاحقًا، فيما عاد عدد آخر من العسكريين إلى أداء مهامهم بعد خضوعهم للفحص الطبي، كأول حادث يسفر عن قتلى أمريكيين خلال الهجمات.

ونقل موقع Axios عن مسؤولين أمريكيين أن الهجوم استهدف قاعدة موفق السلطي الجوية (الأزرق) في الأردن بصاروخين باليستيين على الأقل، وأصاب القاعدة التي تستضيف قوات وطائرات مقاتلة أمريكية، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تنفيذ ضربات داخل إيران.

وأكدت القيادة المركزية أنها لن تفصح عن أي معلومات إضافية، بما في ذلك هوية العسكريين اللذين لقيا حتفهما، إلا بعد مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهما، احترامًا لخصوصية عائلاتهم، تزامنًا مع تصاعد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران في المنطقة.