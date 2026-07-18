مدرب إسبانيا: سنمنح ميسي اهتمامًا خاصًا في نهائي كأس العالم

كشف لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن خطته للتعامل مع ليونيل ميسي، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026.

واستعاد مدرب إسبانيا موقفًا عاشه في بدايات مسيرته التدريبية، عندما كان يقود فريق الشباب في إشبيلية، خلال مواجهة أمام برشلونة في الفئات السنية، والتي شهدت تألقًا لافتًا لميسي.

وقال دي لا فوينتي: “واجهته للمرة الأولى عندما كنت أدرب فريق الشباب في إشبيلية، ذهبنا إلى برشلونة، وكنت قد سمعت أشياء رائعة عن فتى يُدعى ميسي”.

وأضاف: “لذلك كلفنا لاعبًا بمراقبته رقابة فردية، لكن في الدقيقة السبعين استبدلت اللاعب المكلّف بمراقبته لأنه كان يحمل بطاقة صفراء. كانت النتيجة 0-0، وخلال 15 دقيقة سجل ميسي أربعة أهداف في مرمانا”.

لا للرقابة الفردية

وانطلاقًا من تلك التجربة، أكد دي لا فوينتي أن منتخبه لن يكرر الأسلوب نفسه في المباراة النهائية: “لذلك لن نعتمد الرقابة الفردية هذه المرة، يجب أن نبقى متيقظين وأن نوليه اهتمامًا خاصًا بالتأكيد”.

وأبدى المدرب الإسباني إعجابه بما يقدمه قائد المنتخب الأرجنتيني في البطولة الحالية، مشيرًا: “ميسي حالة فريدة.. إنه مثال للرياضيين الشباب من حيث سلوكه وتصرفاته، ولا سيما بالنظر إلى كأس العالم الاستثنائية التي يقدمها في هذا العمر”.

ويخوض ميسي، البالغ من العمر 39 عامًا، نهائي كأس العالم بعدما قاد منتخب بلاده بعروض مميزة، في مباراة قد تمثل ظهوره الأخير في البطولة.

صداقة تجمع مدربي النهائي

وتحمل المباراة النهائية أيضًا طابعًا خاصًا بالنسبة إلى دي لا فوينتي، الذي تجمعه علاقة صداقة بمدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، بدأت عام 2017 عندما كان دي لا فوينتي محاضرًا، بينما كان سكالوني يدرس للحصول على رخصة التدريب الاحترافية.

ورفض المدرب الإسباني ما يتردد بشأن إمكانية لجوء المنتخب الأرجنتيني إلى أساليب تهدف لإرباك منافسه داخل الملعب.

وقال: “أوه، من فضلكم، لا، لا، لا.. لن أجرؤ أبدًا على قول ذلك. أكنّ أقصى درجات الإعجاب بهذا المنتخب. لقد فازوا بكأس العالم، وببطولتين في كوبا أميركا، وبكأس فيناليسيما. وها هم مجددًا في نهائي كأس العالم، ولم يحقق أحد آخر ذلك في التاريخ، ويقودهم صديق مقرّب مني. لا أشعر تجاههم إلا بالإعجاب، والمزيد من الإعجاب”.

وأضاف: “أعتقد أن كلا من إسبانيا والأرجنتين سيدخل المباراة بخطة تعتمد على الموهبة وكرة القدم الجميلة قبل أي شيء آخر”.

رأيه في الاستراحة الطويلة

وتطرق دي لا فوينتي إلى التعديلات التنظيمية الخاصة بالمباراة النهائية، والتي ستشهد فترة استراحة بين الشوطين أطول من المعتاد لإقامة عرض فني.

وقال: “أعتقد أن كل ما نعتبره غريبًا أو غير مألوف اليوم، مثل فترات شرب المياه أو الاستراحة التي تستغرق 30 دقيقة بين الشوطين، قد يصبح أمرًا طبيعيًا بعد 30 عامًا”.

واختتم تصريحاته: “ربما تتطور كرة القدم في هذا الاتجاه. لا نعلم. هذا هو الواقع. لا يمكننا تغيير ذلك، لذا علينا أن نستمتع به”.