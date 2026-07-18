طلبة المملكة يحصدون 8 جوائز دولية

حصد طلبة المملكة 8 جوائز دولية خلال مشاركتهم في أولمبياد الأحياء الدولي بليتوانيا، والنسخة الـ 58 من أولمبياد الكيمياء الدولي، في إنجاز جديد يرسخ حضور المملكة في الأولمبيادات العلمية الدولية.

وفاز طلبة المملكة بميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، وشهادة تقدير في أولمبياد الأحياء الدولي بليتوانيا، فيما نال المنتخب السعودي للكيمياء 4 جوائز دولية في أولمبياد الكيمياء الدولي، الذي أُقيم في العاصمة الأوزبكية طشقند خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو الجاري، بمشاركة 363 طالبًا وطالبة يمثلون 92 دولة.

وحصل الطالب علي أحمد باوزير من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، والطالب علي سالم اليامي من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، على ميداليتين فضيتين، فيما نال الطالب عبدالعزيز بدر الجعيد من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، والطالب مجتبى عبدالإله التاروتي من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، ميداليتين برونزيتين.

ورفع هذا الإنجاز رصيد المملكة في أولمبياد الكيمياء الدولي إلى (53) جائزة دولية، تشمل (17) ميدالية فضية، و(34) ميدالية برونزية، وشهادتي تقدير.

وجاء هذا الإنجاز بعد برنامج إعداد وتأهيل مكثف خضع له الطلبة على مدى العام، نفذته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالشراكة مع وزارة التعليم، ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، عبر ملتقيات ومعسكرات تدريبية نظرية وعملية داخل المملكة وخارجها، بإشراف خبراء ومدربين وطنيين ودوليين.

ويعكس هذا الإنجاز ما بلغه الطلبة السعوديون من مستوى علمي متقدم، وقدرتهم على المنافسة في واحد من أبرز المحافل العلمية العالمية في مجال الكيمياء، بما يمتلكونه من معرفة نظرية ومهارات عملية وقدرة على التحليل وحل المشكلات وفق معايير دولية متقدمة.

يذكر أن أولمبياد الكيمياء الدولي يعد من أبرز المنافسات العلمية العالمية في مجال الكيمياء، إذ يجمع سنويًا نخبة من الطلبة الموهوبين من مختلف دول العالم؛ بهدف تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات، وإبراز دور الكيمياء في تطوير حلول مبتكرة في مجالات الصحة والطاقة والبيئة والصناعة.