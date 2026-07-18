إطلاق الإنذار المبكر بالخرج وينبع

أطلق الدفاع المدني إنذارًا عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظة الخرج للتحذير من خطر محتمل، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية واتباع إرشادات السلامة لضمان حماية الجميع.

وأوضح الدفاع المدني أن على من تصلهم رسائل التحذير التحلي بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن داخل مبنى أو غرفة داخلية بعيدًا عن النوافذ، والبقاء فيها حتى زوال الخطر، مع تجنب الخروج أو التجمهر أو التصوير، والابتعاد عن المواقع المكشوفة والزجاج. كما دعا من يتواجدون خارج المباني إلى الاحتماء داخل أقرب مبنى أو خلف ساتر صلب، وفي حال وصول التحذير أثناء القيادة يُنصح بالتوقف على جانب الطريق بعيدًا عن الجسور والمباني الشاهقة.

وأكد الدفاع المدني ضرورة التواصل مع أرقام الطوارئ عند ملاحظة أي خطر، عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو الرقم 998 في بقية مناطق المملكة.