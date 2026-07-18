المحليات

إطلاق الإنذار المبكر بالخرج وينبع

صحيفة البلادaccess_time3 / صفر / 1448 هـ      18 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

أطلق الدفاع المدني إنذارًا عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظة الخرج للتحذير من خطر محتمل، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية واتباع إرشادات السلامة لضمان حماية الجميع.

وأوضح الدفاع المدني أن على من تصلهم رسائل التحذير التحلي بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن داخل مبنى أو غرفة داخلية بعيدًا عن النوافذ، والبقاء فيها حتى زوال الخطر، مع تجنب الخروج أو التجمهر أو التصوير، والابتعاد عن المواقع المكشوفة والزجاج. كما دعا من يتواجدون خارج المباني إلى الاحتماء داخل أقرب مبنى أو خلف ساتر صلب، وفي حال وصول التحذير أثناء القيادة يُنصح بالتوقف على جانب الطريق بعيدًا عن الجسور والمباني الشاهقة.

وأكد الدفاع المدني ضرورة التواصل مع أرقام الطوارئ عند ملاحظة أي خطر، عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو الرقم 998 في بقية مناطق المملكة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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