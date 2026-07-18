حرائق كندا تلقي بظلالها على نهائي كأس العالم 2026

أكدت خدمة “أكيو ويذر” للتنبؤ بالأحوال الجوية، الجمعة، أن الدخان الناتج عن حرائق الغابات في كندا لن يكون له تأثير كبير على نهائي كأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامته بعد غد الأحد على استاد نيويورك-نيوجيرسي، والذي سيشهد مواجهة الأرجنتين وإسبانيا أمام أكثر من 80 ألف متفرج.

وتسبب اندلاع مئات حرائق الغابات في كندا في انتشار الدخان على نطاق واسع داخل الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات تتعلق بجودة الهواء في عدد من المناطق.

تحسن في الأجواء يوم المباراة

وأوضحت خدمة “أكيو ويذر” أن جودة الهواء قد تتراجع إلى ما دون “المستويات الجيدة” يوم الأحد في إيست رذرفورد بولاية نيوجيرزي، إلا أنها ستكون أفضل بكثير مقارنة بالأوضاع المتوقعة يوم السبت، والتي وُصفت بأنها تتراوح بين “السيئة وغير الصحية”.

وقال خبير الأرصاد الجوية آدم دوتي: “قد لا يكون الوضع جيدًا بعد، لكنه لن يكون سيئًا كما هو متوقع يوم السبت. كما ستكون نسبة الرطوبة أقل مقارنة بيوم السبت، وهو ما سيجعل الظروف أكثر راحة”.

أمطار مرتقبة لتبديد الدخان

وخلال الأيام الماضية، خيمت رائحة الدخان على ولايتي نيويورك ونيوجيرسي تحت سماء ضبابية، فيما دعت السلطات المحلية السكان إلى الحد من ممارسة الأنشطة البدنية الشاقة في الهواء الطلق.

ومن المنتظر أن تسهم الأمطار المتوقعة غدًا السبت في تبديد جزء كبير من الدخان وتحسين جودة الهواء قبل إقامة المباراة النهائية.