المملكة ترحّب بمبادرة تسيير رحلات منتظمة بين عمّان وصنعاء

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بالمبادرة التي أعلنتها وزارة الخارجية الأردنية بشأن تسيير رحلات تجارية منتظمة بين عمّان وصنعاء، مؤكدة أن الخطوة ستسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني وتسهيل حركة المدنيين.

ورحّبت المملكة بموافقة الحكومة اليمنية على المبادرة، باعتبارها مؤشرًا إيجابيًا يعكس حرصها على دعم الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وتسهيل الإجراءات التي تخدم المواطنين اليمنيين.

ودعت المملكة الحوثيين إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة، والتوقف عن الممارسات التصعيدية التي فاقمت معاناة الشعب اليمني في السابق.

وجددت المملكة دعمها لجميع المبادرات الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، بما يحفظ سيادته ويحقق تطلعات شعبه الشقيق.