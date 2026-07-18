السياسة

المملكة ترحّب بمبادرة تسيير رحلات منتظمة بين عمّان وصنعاء

صحيفة البلادaccess_time3 / صفر / 1448 هـ      18 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بالمبادرة التي أعلنتها وزارة الخارجية الأردنية بشأن تسيير رحلات تجارية منتظمة بين عمّان وصنعاء، مؤكدة أن الخطوة ستسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني وتسهيل حركة المدنيين.

ورحّبت المملكة بموافقة الحكومة اليمنية على المبادرة، باعتبارها مؤشرًا إيجابيًا يعكس حرصها على دعم الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وتسهيل الإجراءات التي تخدم المواطنين اليمنيين.

ودعت المملكة الحوثيين إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة، والتوقف عن الممارسات التصعيدية التي فاقمت معاناة الشعب اليمني في السابق.

وجددت المملكة دعمها لجميع المبادرات الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، بما يحفظ سيادته ويحقق تطلعات شعبه الشقيق.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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