السياسة

المملكة تدين استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والبحرين والأردن

صحيفة البلادaccess_time3 / صفر / 1448 هـ      18 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على دولة الكويت، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة وقوفها التام مع الدول الشقيقة في ما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار.
وجددت رفض المملكة التام لما تقوم به إيران من هجمات سافرة على البنية التحتية والمنشآت المدنية والحيوية بما في ذلك محطة من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في دولة الكويت، مشددةً على أهمية الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحفظ أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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