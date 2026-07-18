الكويت: حريق بمحطة كهرباء وتعطل الملاحة بالمطار إثر اعتداءات إيرانية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة معادية مرتبطة بالعدوان الإيراني الآثم، مؤكدة أن الوضع يخضع للمتابعة الميدانية المستمرة.

وأوضحت الرئاسة أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في بعض المناطق ناتجة عن اعتراض الدفاعات الجوية للطائرات المعادية، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.

من جانبها، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أنه في ظل الاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت، تعرضت محطة أخرى للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم معادٍ أسفر عن اندلاع حريق في أحد مكونات المحطة.

وأضافت أن الحريق استدعى اتخاذ إجراءات تشغيلية احترازية تمثلت في فصل عدد من وحدات التوليد، حفاظًا على سلامة المحطة والعاملين فيها، وضمان استقرار المنظومة الكهربائية، مشيرة إلى أنه جرى تفعيل خطط الطوارئ مع مواصلة أعمال الإطفاء والإصلاح.

بدورها أعلنت قوة الإطفاء العام أن فرقها تعاملت مع حريقين اندلعا في موقعين مختلفين في الكويت، وذلك بعد استهدافهما ضمن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة. وأشارت إلى أن الحادث الأول أسفر عن عدد من الإصابات بين رجال الإطفاء وأحد العاملين أثناء عملية المكافحة، حيث تم إخلاء الموقع ونقلهم لتقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وفي وقت لاحق ظهر اليوم (السبت)، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية تعرض أحد المواقع الحيوية في القطاع النفطي صباح اليوم لاعتداءات إيرانية غاشمة متكررة، نتج عنها عدد من الإصابات وخسائر مادية جسيمة.

وأفادت المؤسسة بإسعاف المصابين وإخلاء الموقع، فيما يجري التعامل مع الاعتداء بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وعلى الصعيد ذاته، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، إعادة جدولة معظم رحلاتها بعد وقف حركة الإقلاع والهبوط مؤقتًا في مطار الكويت الدولي عقب هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

ودعت المسافرين إلى متابعة مستجدات رحلاتهم مبينة أنه سيتم إرسال إشعارات ورسائل نصية إلى أرقام الهواتف المسجلة في الحجوزات لإبلاغهم بأي تحديث.