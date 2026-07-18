السياسة

الدفاعات البحرينية تتصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية

صحيفة البلادaccess_time3 / صفر / 1448 هـ      18 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (المنامة)

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، صباح اليوم (السبت)، أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، مبينة أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية.

وأكدت القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، كما أهابت القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم، والإبلاغ عنها فورًا.

وأشارت إلى أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وفي وقت لاحق صباح اليوم، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار للمرة الثانية، مؤكدة أن الإجراء يأتي في إطار جاهزية منظومة الطوارئ وحرصها على سلامة المواطنين والمقيمين.

ودعت الوزارة الجميع إلى التحلي بالهدوء والتوجه فورًا إلى أقرب موقع آمن، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة لضمان اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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