الدفاعات البحرينية تتصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، صباح اليوم (السبت)، أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، مبينة أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية.

وأكدت القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، كما أهابت القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم، والإبلاغ عنها فورًا.

وأشارت إلى أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وفي وقت لاحق صباح اليوم، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار للمرة الثانية، مؤكدة أن الإجراء يأتي في إطار جاهزية منظومة الطوارئ وحرصها على سلامة المواطنين والمقيمين.

ودعت الوزارة الجميع إلى التحلي بالهدوء والتوجه فورًا إلى أقرب موقع آمن، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة لضمان اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.