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البرتغالي سيلفا في طريقه إلى النصر

صحيفة البلادaccess_time3 / صفر / 1448 هـ      18 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

اقترب نادي النصر من حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما أبدى لاعب الوسط البرتغالي سامو سيلفا موافقته على الانضمام إلى صفوف الفريق.

وأكد الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن سيلفا وافق على الانتقال إلى النصر، مفضلاً العرض المقدم من النادي السعودي، رغم تلقيه عرضاً من نادي لايبزيغ الألماني.

ويشغل سامو مركز لاعب الوسط الدفاعي في صفوف ريال مايوركا الإسباني، ويقدم مستويات فنية مميزة خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي موافقة اللاعب لتقرب النصر من إتمام الصفقة، في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية بين الأطراف المعنية، ضمن مساعي النادي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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