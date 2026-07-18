البرتغالي سيلفا في طريقه إلى النصر

اقترب نادي النصر من حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما أبدى لاعب الوسط البرتغالي سامو سيلفا موافقته على الانضمام إلى صفوف الفريق.

وأكد الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن سيلفا وافق على الانتقال إلى النصر، مفضلاً العرض المقدم من النادي السعودي، رغم تلقيه عرضاً من نادي لايبزيغ الألماني.

ويشغل سامو مركز لاعب الوسط الدفاعي في صفوف ريال مايوركا الإسباني، ويقدم مستويات فنية مميزة خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي موافقة اللاعب لتقرب النصر من إتمام الصفقة، في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية بين الأطراف المعنية، ضمن مساعي النادي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.