أمر لا يصدق.. ميسي يستعيد صورته الشهيرة مع لامين يامال

شدد قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي على أن مواجهة إسبانيا لن تتوقف عند الحد من خطورة لامين يامال، مؤكدًا أن المنافس يمتلك العديد من العناصر المميزة، في حين يثق بقدرة منتخب بلاده على الدفاع عن لقبه العالمي في المواجهة المرتقبة المقررة الأحد.

وخلال لقاء جمعه بعدد من المشجعين في مانهاتن بمدينة نيويورك، قال ميسي: “إسبانيا ليست لامين فقط، فهي تضم لاعبين رائعين للغاية وتتمتع بأسلوب لعب مميز، ونحن أيضًا لدينا أسلحتنا”.

وأضاف: “إنه مرجع عالمي بعمر 19 عامًا ولديه فرصة تاريخية لتحقيق إنجاز تاريخي، لكننا بدورنا سنحاول تقديم أقصى ما لدينا حتى لا يتحقق ذلك هذه المرة”.

مواجهة بين جيلين

وتحمل المباراة النهائية طابعًا خاصًا، إذ سيواجه ميسي، البالغ من العمر 39 عامًا، لامين يامال للمرة الأولى، في لقاء يجمع بين أحد أبرز أساطير كرة القدم وأحد أكثر المواهب الواعدة، كما يجسد مواجهة بين ماضي وحاضر ومستقبل نادي برشلونة.

أرقام لافتة لميسي في البطولة

ويدخل قائد المنتخب الأرجنتيني المباراة النهائية بعدما قدم مستويات مميزة في البطولة، إذ يتصدر قائمة هدافي كأس العالم برصيد ثمانية أهداف بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي.

كما ينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لنهائيات كأس العالم برصيد 21 هدفًا، بفارق هدف واحد أمام المهاجم الفرنسي، وقاد منتخب بلاده إلى النهائي بعدما حافظ على فرصه في الدفاع عن اللقب من خلال عدة انتصارات مثيرة حُسمت في اللحظات الأخيرة.

وعلى الجانب الآخر، لم يسجل لامين يامال سوى هدف واحد في أول مشاركة له بكأس العالم، بعدما وصل إلى البطولة وهو غير مكتمل الجاهزية البدنية إثر الإصابة التي تعرض لها خلال المرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني.

ورغم أن اللاعب الشاب لم يلفت الأنظار بأرقامه الفردية، فإنه لعب دورًا مهمًا في الأداء الجماعي المميز الذي يقدمه المنتخب الإسباني بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي.

صورة من الماضي تعود إلى الواجهة

وأعادت المباراة المرتقبة إلى الأذهان الصورة الشهيرة التي التُقطت عام 2007، والتي ظهر خلالها ميسي وهو يحمّم لامين يامال عندما كان رضيعًا، خلال جلسة تصوير خيرية.

وعلق قائد الأرجنتين على تلك الصورة قائلًا: “أن تكون لدي صورة معه عندما كان طفلًا رضيعًا، وأن نكون الآن نتنافس في كأس العالم، فهذا أمر جنوني. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليًا، وأتمنى له كل التوفيق”.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان الأرجنتيني والإسباني مساء الأحد على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد بضواحي مدينة نيويورك، في نهائي مرتقب لحسم لقب كأس العالم.